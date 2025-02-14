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Міністр охорони здоровʼя Ляшко допустив зменшення асортименту ліків в аптеках

Міністр охорони здоровʼя Ляшко допустив зменшення асортименту ліків в аптеках

Київ • УНН

 • 28259 перегляди

Віктор Ляшко допустив можливе скорочення асортименту ліків в аптеках через нові регуляції фармринку. МОЗ попередив про санкції для аптек у разі маніпуляцій з асортиментом та цінами.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключає можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, що може позначитися на доступності ліків для українців. Про це він заявив в ефірі телемарафону, пише УНН.

"Можливо все, але ми працюємо з усім ринком, щоб не допустити цього", - сказав Ляшко у відповідь на запитання про те, чи не призведуть нові регуляції фармринку до зменшення асортименту ліків в аптеках.

За його словами, п’ять аптечних мереж контролюють 35% аптечних точок, але при цьому здійснюють 75% усіх фінансових операцій на ринку. Інші 65% точок продажу належать до не мережевих аптек. 

Міністр пригрозив аптекам, у разі "маніпуляцій" з їхнього боку Антимонопольний комітет буде відкривати справи, а МОЗ як регулятор може переглядати ліцензії аптек та дистриб’юторів.

Зманіпулювати на цьому ринку, щоб не було лікарських засобів досить складно, тому ми всіх попередили, що якщо будуть маніпуляції, то будуть відповідні заведені справи - як антимонопольним законодавством, так і нами як регулятором, який видає ліцензії на роздрібну торгівлю, на оптову торгівлю. Аптека - це в першу чергу заклад охорони здоровʼя і він повинен робити все можливе, щоб відпустити лікарські засоби кінцевому споживачу

- наголосив Ляшко.

Таким чином, МОЗ фактично натякнув бізнесу: або приймайте нові правила гри, або буде знайдений привід для санкцій.

Водночас, не виключено, що зникнення товарів з асортименту може бути ініціативою самих виробників, які не захочуть виробляти і відпускати ліки за новими цінами. 

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський на минулому тижні заявив, що необхідно прийняти рішення для зниження цін на ліки. 

Аптечний бізнес підтримав заяву Президента і громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" спрямувала до Міністерства охорони здоров’я України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, яка вже підписана низкою великих аптечних мереж.

У ній прописані наступні зобов’язання всіх учасників ринку:

• Національні виробники лікарських засобів знижують відпускні ціни на свою продукцію на певний відсоток у порівнянні з цінами станом на 1 січня 2025 року.

• Дистриб’ютори пропорційно виробнику знижують оптові ціни, що вплине на всю логістичну мережу.

• Аптеки зі свого боку знижують роздрібні ціни на лікарські засоби, забезпечуючи кінцевому споживачу реальне зниження вартості препаратів, тобто застосовують пропорційну виробнику знижку на свою націнку.

Однак, 10 лютого Зеленський заявив, що ціни на ліки в Україні абсолютно неадекватні і анонсував засідання РНБО щодо зниження цін. Вже 12 лютого за підсумками засідання Зеленський повідомив, що є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня - на найбільш важливі ліки для українців. 

13 лютого Президент ввів в дію рішення РНБО щодо зниження на 30% вартості 100 медичних засобів препаратів. Інші ліки мають подешевшати на 20% . 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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