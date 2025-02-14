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Министр здравоохранения Ляшко допустил уменьшение ассортимента лекарств в аптеках

Министр здравоохранения Ляшко допустил уменьшение ассортимента лекарств в аптеках

Киев  •  УНН

 • 2429 просмотра

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Виктор Ляшко допустил возможное сокращение ассортимента лекарств в аптеках из-за новых регуляций фармрынка. Минздрав предупредил о санкциях для аптек в случае манипуляций с ассортиментом и ценами.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев. Об этом он заявил в эфире телемарафона, пишет УНН.

"Возможно все, но мы работаем со всем рынком, чтобы не допустить этого", - сказал Ляшко в ответ на вопрос о том, не приведут ли новые регуляции фармрынка к уменьшению ассортимента лекарств в аптеках.

По его словам, пять аптечных сетей контролируют 35% аптечных точек, но при этом осуществляют 75% всех финансовых операций на рынке. Остальные 65% точек продаж относятся к несетевым аптекам. 

Министр пригрозил аптекам, в случае "манипуляций" с их стороны Антимонопольный комитет будет открывать дела, а Минздрав как регулятор может пересматривать лицензии аптек и дистрибьюторов.

Манипулировать на этом рынке, чтобы не было лекарственных средств достаточно сложно, поэтому мы всех предупредили, что если будут манипуляции, то будут соответствующие заведены дела - как антимонопольным законодательством, так и нами как регулятором, который выдает лицензии на розничную торговлю, на оптовую торговлю. Аптека - это в первую очередь учреждение здравоохранения и он должен делать все возможное, чтобы отпустить лекарственные средства конечному потребителю

- подчеркнул Ляшко.

Таким образом, Минздрав фактически намекнул бизнесу: или принимайте новые правила игры, или будет найден повод для санкций.

В то же время, не исключено, что исчезновение товаров из ассортимента может быть инициативой самих производителей, которые не захотят производить и отпускать лекарства по новым ценам. 

Напомним

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства. 

Аптечный бизнес поддержал заявление Президента и общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" направил в Министерство здравоохранения Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, которая уже подписана рядом крупных аптечных сетей.

В ней прописаны следующие обязательства всех участников рынка:

- Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на свою продукцию на определенный процент по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года.

- Дистрибьюторы пропорционально производителю снижают оптовые цены, что повлияет на всю логистическую сеть.

- Аптеки со своей стороны снижают розничные цены на лекарственные средства, обеспечивая конечному потребителю реальное снижение стоимости препаратов, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою наценку.

Однако, 10 февраля Зеленский заявил, что цены на лекарства в Украине абсолютно неадекватны и анонсировал заседание СНБО по снижению цен. Уже 12 февраля по итогам заседания Зеленский сообщил, что есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта - на наиболее важные лекарства для украинцев. 

13 февраля Президент ввел в действие решение СНБО по снижению на 30% стоимости 100 медицинских средств препаратов. Другие лекарства должны подешеветь на 20%. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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