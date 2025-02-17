Нові регуляторні зміни можуть обмежити доступ до ліків в Україні – Американська торговельна палата.

Ухвалений Верховною Радою закон №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку обмежує конкуренцію та доступ до ліків, знизить інвестиційну привабливість українського фармацевтичного сектору і створює ризики для стабільності системи охорони здоров’я. Про це попереджає Американська торговельна палата в Україні, пише УНН.

Компанії-члени Американської торговельної палати в Україні вітають ініціативи, спрямовані на забезпечення фінансової доступності лікарських засобів для населення. Водночас компанії вважають, що ухвалені зміни матимуть такі негативні наслідки:

Підрив прозорості та передбачуваності регуляторної політики, що суперечить міжнародним стандартам та створює суттєві ризики для сталого функціонування фармацевтичного ринку.

Порушення законодавчої процедури, оскільки внесені зміни не відповідають предмету правового регулювання первинного законопроекту, що є грубим недотриманням Регламенту Верховної Ради України.

Негативний вплив на конкуренцію та можливість безперебійного постачання в Україну лікарських засобів міжнародних виробників, що може призвести до штучного обмеження доступу до лікарських засобів, необхідних для лікування пацієнтів.

Зниження інвестиційної привабливості України у фармацевтичному секторі через непередбачуваність регуляторних змін, що може призвести до скорочення податкових надходжень, зменшення асортименту доступних ліків.

Підвищення ризиків для стабільності системи охорони здоров'я через відсутність належної оцінки наслідків пропонованих змін та їх впливу на доступність лікарських засобів для пацієнтів.

У зв’язку з цим Палата рекомендує, у разі запровадження змін у регулюванні фармацевтичного ринку, запровадити перехідний період щонайменше на рік, щоб фармацевтичний ринок зміг адаптуватися до нових вимог. Це дозволить уникнути потенційних перебоїв у постачанні ліків та негативного впливу на пацієнтів.

Американська торговельна палата закликає до відкритого діалогу між владою, бізнесом та експертною спільнотою. Компанії наголошують, що лише спільна робота допоможе знайти збалансовані рішення для регулювання фармацевтичного ринку та захисту інтересів пацієнтів.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, одним із положень є встановлення граничної націнки на рівні 8% для дистриб’юторів та представництв іноземних фармкомпаній.

Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт через занепокоєння, що нововведення можуть негативно вплинути на здоров'я пацієнтів.

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців.