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Новые регуляторные изменения могут ограничить доступ к лекарствам в Украине - Американская торговая палата

Новые регуляторные изменения могут ограничить доступ к лекарствам в Украине - Американская торговая палата

Киев  •  УНН

 • 4994 просмотра

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Новые регуляторные изменения могут ограничить доступ к лекарствам в Украине - Американская торговая палата.

Принятый Верховной Радой закон №11493 по регулированию фармацевтического рынка ограничивает конкуренцию и доступ к лекарствам, снизит инвестиционную привлекательность украинского фармацевтического сектора и создает риски для стабильности системы здравоохранения. Об этом предупреждает Американская торговая палата в Украине, пишет УНН.

Компании-члены Американской торговой палаты в Украине приветствуют инициативы, направленные на обеспечение финансовой доступности лекарственных средств для населения. В то же время компании считают, что принятые изменения будут иметь следующие негативные последствия:

  • Подрыв прозрачности и предсказуемости регуляторной политики, что противоречит международным стандартам и создает существенные риски для устойчивого функционирования фармацевтического рынка.
    • Нарушение законодательной процедуры, поскольку внесенные изменения не соответствуют предмету правового регулирования первичного законопроекта, что является грубым несоблюдением Регламента Верховной Рады Украины.
      • Негативное влияние на конкуренцию и возможность бесперебойной поставки в Украину лекарственных средств международных производителей, что может привести к искусственному ограничению доступа к лекарственным средствам, необходимым для лечения пациентов.
        • Снижение инвестиционной привлекательности Украины в фармацевтическом секторе из-за непредсказуемости регуляторных изменений, что может привести к сокращению налоговых поступлений, уменьшению ассортимента доступных лекарств.
          • Повышение рисков для стабильности системы здравоохранения из-за отсутствия надлежащей оценки последствий предлагаемых изменений и их влияния на доступность лекарственных средств для пациентов.

            В связи с этим Палата рекомендует, в случае введения изменений в регулировании фармацевтического рынка, ввести переходный период минимум на год, чтобы фармацевтический рынок смог адаптироваться к новым требованиям. Это позволит избежать потенциальных перебоев в поставках лекарств и негативного влияния на пациентов.

            Американская торговая палата призывает к открытому диалогу между властью, бизнесом и экспертным сообществом. Компании отмечают, что только совместная работа поможет найти сбалансированные решения для регулирования фармацевтического рынка и защиты интересов пациентов.

            Напомним

            Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний.

            Европейская Бизнес Ассоциация призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентов.

            Добавим

            Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев.

            Лилия Подоляк

            Лилия Подоляк

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