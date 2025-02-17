Новые регуляторные изменения могут ограничить доступ к лекарствам в Украине - Американская торговая палата.

Принятый Верховной Радой закон №11493 по регулированию фармацевтического рынка ограничивает конкуренцию и доступ к лекарствам, снизит инвестиционную привлекательность украинского фармацевтического сектора и создает риски для стабильности системы здравоохранения. Об этом предупреждает Американская торговая палата в Украине, пишет УНН.

Компании-члены Американской торговой палаты в Украине приветствуют инициативы, направленные на обеспечение финансовой доступности лекарственных средств для населения. В то же время компании считают, что принятые изменения будут иметь следующие негативные последствия:

Подрыв прозрачности и предсказуемости регуляторной политики, что противоречит международным стандартам и создает существенные риски для устойчивого функционирования фармацевтического рынка.

Нарушение законодательной процедуры, поскольку внесенные изменения не соответствуют предмету правового регулирования первичного законопроекта, что является грубым несоблюдением Регламента Верховной Рады Украины.

Негативное влияние на конкуренцию и возможность бесперебойной поставки в Украину лекарственных средств международных производителей, что может привести к искусственному ограничению доступа к лекарственным средствам, необходимым для лечения пациентов.

Снижение инвестиционной привлекательности Украины в фармацевтическом секторе из-за непредсказуемости регуляторных изменений, что может привести к сокращению налоговых поступлений, уменьшению ассортимента доступных лекарств.

Повышение рисков для стабильности системы здравоохранения из-за отсутствия надлежащей оценки последствий предлагаемых изменений и их влияния на доступность лекарственных средств для пациентов.

В связи с этим Палата рекомендует, в случае введения изменений в регулировании фармацевтического рынка, ввести переходный период минимум на год, чтобы фармацевтический рынок смог адаптироваться к новым требованиям. Это позволит избежать потенциальных перебоев в поставках лекарств и негативного влияния на пациентов.

Американская торговая палата призывает к открытому диалогу между властью, бизнесом и экспертным сообществом. Компании отмечают, что только совместная работа поможет найти сбалансированные решения для регулирования фармацевтического рынка и защиты интересов пациентов.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний.

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентов.

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев.