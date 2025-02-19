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Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером «значительного» количества работы

Киев  •  УНН

 • 23997 просмотра

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Брайан Фридман заявил о потере Джастином Бальдони рабочих возможностей из-за обвинений в домогательствах. Актер отказывается от посредничества, пока его не оправдают от обвинений Блейк Лайвли.

Адвокат американского актера Джастина Бальдони, Брайан Фридман, намекнул на серьезное финансовое давление, которое оказывает затянувшееся судебное дело с актрисой Блейк Лайвли на карьеру его клиента. По словам юриста, актер потерял будущие возможности для работы из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали 

Фридман поделился своими мыслями в подкасте «Hot Mics With Billy Bush», вышедшем 17 февраля, где он рассказал о ситуации и идеальном результате для своего 41-летнего клиента. Адвокат отметил, что его команда не готова к посредничеству, пока Джастина не оправдают от серьезных обвинений.

«Был задан вопрос о том, готов ли он пойти на посредничество, и открыты ли мы для этого, и наш ответ на него был «нет», - сказал адвокат. «Мы не готовы ничего делать, пока Джастина не оправдают от обвинений в том, что он сексуальный домогатель. Пока не будет установлено, что этого не произошло, мы будем это делать», - заявил Фридман.

Адвокат также сообщил, что Бальдони потерял значительное количество профессиональных возможностей из-за судебного дела. Он не стал раскрывать подробности будущих проектов, но подчеркнул важность профессионального восстановления для актера.

Относительно того, ожидает ли Бальдони извинений от Лайвли, Фридман ответил, что актер ищет «решимости» и хочет доказать, что он не виноват в обвинениях. Он также подчеркнул, что Джастин не унижает и не оскорбляет других людей.

«Джастин никого не унижает, не оскорбляет и не делает ничего, что было бы предосудительным», - сказал Фридман.

«И он дал мне и юридической команде очень четкие инструкции быть честными и относиться к людям с уважением, и именно это мы стараемся делать во время расследования, чтобы показать суду правду и подлинность происходящего», - указал он.

Сейчас актер находится с семьей на Гавайях, где отдыхает после пережитых стрессов и трудностей. Он также проявил готовность помочь пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе, предоставляя свой дом для временного проживания.

«Я думаю, он полон надежд, и он благодарен за то, что находится со своей семьей, - поделился Фридман. - Он благодарен за то, что может быть со своей семьей, и благодарен за то, что позволил другим пострадавшим от пожара пользоваться своим домом, так что он может принести какую-то пользу».

Напомним,

Ранее Лайвли подала жалобу, обвиняя Бальдони в сексуальных домогательствах, содействии токсичной рабочей среде и попытке запятнать ее репутацию с помощью целенаправленной клеветы в социальных сетях. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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