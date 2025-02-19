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Справа Блейк Лайвлі: адвокат Джастіна Бальдоні поскаржився на втрату актором "значної" кількості роботи

Справа Блейк Лайвлі: адвокат Джастіна Бальдоні поскаржився на втрату актором "значної" кількості роботи

Київ • УНН

 • 196296 перегляди

Браян Фрідман заявив про втрату Джастіном Бальдоні робочих можливостей через звинувачення у домаганнях. Актор відмовляється від посередництва, доки його не виправдають від звинувачень Блейк Лайвлі.

Адвокат американського актора Джастіна Бальдоні, Браян Фрідман, натякнув на серйозний фінансовий тиск, який чинить тривала судова справа з акторкою Блейк Лайвлі на кар’єру його клієнта. За словами юриста, актор втратив майбутні можливості для роботи через висунуті проти нього звинувачення у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі 

Фрідман поділився своїми думками в подкасті "Hot Mics With Billy Bush", що вийшов 17 лютого, де він розповів про ситуацію та ідеальний результат для свого 41-річного клієнта. Адвокат зазначив, що його команда не готова до посередництва, поки Джастіна не виправдають від серйозних звинувачень.

"Було поставлено запитання про те, чи готовий він піти на посередництво, і чи відкриті ми для цього, і наша відповідь на нього була "ні", - сказав адвокат. "Ми не готові нічого робити, поки Джастіна не виправдають від звинувачень у тому, що сексуальний домагач. Поки не буде встановлено, що цього не сталося, ми будемо це робити", - заявив Фрідман.

Адвокат також повідомив, що Бальдоні втратив значну кількість професійних можливостей через судову справу. Він не став розкривати подробиці майбутніх проектів, але підкреслив важливість професійного відновлення для актора.

Щодо того, чи очікує Бальдоні вибачень від Лайвлі, Фрідман відповів, що актор шукає "рішучості" і хоче довести, що він не винен у звинуваченнях. Він також наголосив, що Джастін не принижує і не ображає інших людей.

"Джастін нікого не принижує, не ображає і не робить нічого, що було б негожим", - сказав Фрідман.

"І він дав мені та юридичній команді дуже чіткі інструкції бути чесними і ставитися до людей з повагою, і саме це ми намагаємося робити під час розслідування, щоб показати суду правду і справжність того, що відбувається", - вказав він.

Зараз актор перебуває з родиною на Гаваях, де відпочиває після пережитих стресів та труднощів. Він також виявив готовність допомогти постраждалим від лісових пожеж у Лос-Анджелесі, надаючи свій будинок для тимчасового проживання.

"Я думаю, він сповнений надій, і він вдячний за те, що перебуває зі своєю сім'єю, - поділився Фрідман. - Він вдячний за те, що може бути зі своєю сім'єю, і вдячний за те, що дозволив іншим постраждалим від пожежі користуватися своїм будинком, так що він може принести якусь користь".

Нагадаємо

Раніше Лайвлі подала скаргу, звинувачуючи Бальдоні в сексуальних домаганнях, сприянні токсичному робочому середовищу та спробі заплямувати її репутацію за допомогою цілеспрямованого наклепу в соціальних мережах. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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