A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

Рэпер A$AP Rocky выразил благодарность присяжным после того, как его признали невиновным по всем пунктам обвинения в совершении тяжкого преступления со стрельбой. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

A$AP Rocky был признан невиновным по всем пунктам обвинения по делу о стрельбе, из-за которой ему грозило до 24 лет заключения.

38-летний рэпер выразил благодарность присяжным после признания его невиновным в Верховном суде Лос-Анджелеса. "Спасибо вам всем за спасение моей жизни", - сказал он, когда они покидали зал суда. Также артист поблагодарил судью Марка Арнольда, отметив: "Благодарю вас, ваша честь".

Жена рэпера, певица Рианна не смогла сдержать слез во время зачитывания приговора. Когда стало понятно, что A$AP Rocky оправдали, он сразу подбежал к ней, чтобы обнять.

После суда Rocky поблагодарил Бога и команду адвокатов. Его юрист Джо Такопина заявил, что музыкант хотел уберечь Рианну от процесса, но она настояла на том, чтобы быть рядом.

После этого Рианна написала в своих историях в Instagram: "Слава принадлежит Богу и только Богу! Благодарна, смиренна Его милостью!"

Напомним

Как сообщал ранее BBC, в конце января в Лос-Анджелесе в США проходил судебный процесс против рэпера A$AP Rocky, которого обвиняют в нападении на друга. Артиста обвиняли в том, что он наставил пистолет на своего бывшего друга и несколько раз выстрелил.