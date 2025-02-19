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A$AP Rocky виправдали у справі про стрілянину: репер подякував присяжним за "порятунок життя"

Київ • УНН

 • 174674 перегляди

Суд Лос-Анджелеса визнав репера A$AP Rocky невинним у справі про стрілянину, за якою йому загрожувало 24 роки. Ріанна підтримувала чоловіка в суді та не стримувала сліз після виправдання.

Репер A$AP Rocky висловив подяку присяжним після того, як його визнали невинним за всіма пунктами обвинувачення у скоєнні тяжкого злочину зі стріляниною. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

A$AP Rocky був визнаний невинним за всіма пунктами обвинувачення у справі про стрілянину, через яку йому загрожувало до 24 років ув’язнення.

38-річний репер висловив вдячність присяжним після визнання його невинним у Верховному суді Лос-Анджелеса. "Спасибі вам усім за порятунок мого життя", — сказав він, коли вони залишали залу суду. Також артист подякував судді Марку Арнольду, зазначивши: "Дякую вам, ваша честь".

Дружина репера, співачка Ріанна не змогла стримати сліз під час зачитування вироку. Коли стало зрозуміло, що A$AP Rocky виправдали, він одразу підбіг до неї, щоб обійняти. 

Після суду Rocky подякував Богу та команді адвокатів. Його юрист Джо Такопіна заявив, що музикант хотів уберегти Ріанну від процесу, але вона наполягла на тому, щоб бути поруч.

Після цього Ріанна написала у своїх історіях в Instagram: "Слава належить Богу і тільки Богу! Вдячна, смиренна Його милістю!"

Нагадаємо

Як повідомляв раніше BBC, наприкінці січня у Лос-Анджелесі в США відбувався судовий процес проти репера A$AP Rocky, якого звинувачують у нападі на друга. Артиста звинувачували в тому, що він наставив пістолет на свого колишнього друга і кілька разів вистрілив. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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