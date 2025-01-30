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Ріанна підтримала A$AP Rocky в суді у справі про напад

Ріанна підтримала A$AP Rocky в суді у справі про напад

Київ • УНН

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У Лос-Анджелесі розпочався суд над репером A$AP Rocky за звинуваченням у нападі на колишнього друга з використанням зброї. Ріанна була присутня в залі суду разом із родиною репера, якому загрожує до 24 років ув'язнення.

У Лос-Анджелесі в США триває судовий процес проти репера A$AP Rocky, якого звинувачують у нападі на друга. На засіданні була присутня його дружина, поп-зірка Ріанна, яка підтримувала музиканта разом із його родиною. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі 

Ріанна, яка виховує з A$AP Rocky двох дітей, перебувала в залі суду разом із сім'єю A$AP Rocky.

Судовий процес розпочався в п'ятницю. Наразі реперу може загрожувати до 24 років вʼязниці.

Як повідомляє BBC, репера A$AP Rocky, справжнє ім'я якого Ракім Маєрс, звинувачують у тому, що він наставив пістолет на свого колишнього друга і кілька разів вистрілив. Репер не визнав себе винним, а його адвокати заявляють, що зброя була бутафорською, а потерпілий прагне лише фінансової вигоди.

Нагадаємо 

Бейонсе проведе вісім концертів на лондонському стадіоні Tottenham Hotspur в рамках турне Cowboy Carter. Співачка продовжує активну концертну діяльність, незважаючи на звинувачення проти її чоловіка Джей-Зі.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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