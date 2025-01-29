Бейонсе повертається з концертами після звинувачення в сексуальному насильстві її чоловіка

Бейонсе попри скандал навколо чоловіка Джей-Зі, якого звинувачують у сексуальному насильстві, дасть вісім концертів у Великій Британії в межах світового турне Cowboy Carter. Пише УНН з посиланням на Daily Mail.

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Попри звинувачення проти чоловіка Бейонсе Джей-Зі, вона продовжує зосереджуватися на кар’єрі та готується до восьми концертів у Великій Британії цього літа.

43-річна співачка виступить на лондонському стадіоні Tottenham Hotspur у липні в межах світового турне на підтримку свого альбому Cowboy Carter.

Раніше вона анонсувала важливе оголошення на 14 січня, підігріваючи інтерес фанатів ще з Різдва, коли виступала під час перерви матчу НФЛ. У відео, яке вона опублікувала в соцмережах, Бейонсе постала на коні в ковбойському капелюсі, розмахуючи американським прапором.

Дехто припустив, що вона може виступити на Super Bowl 9 лютого, але згодом стало відомо, що головними зірками шоу стануть Кендрік Ламар і SZA.

Нагадаємо

Бейонсе (Beyonce), за повідомленнями, отримала величезний гонорар за свій виступ у перерві в межах різдвяного матчу НФЛ на Netflix, забравши додому 20 мільйонів доларів за свою 13-хвилинну музичну феєрію.