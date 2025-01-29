Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа
Киев • УНН
Бейонсе проведет восемь концертов на лондонском стадионе Tottenham Hotspur в рамках турне Cowboy Carter. Певица продолжает активную концертную деятельность, несмотря на обвинения против ее мужа Джей-Зи.
Бейонсе несмотря на скандал вокруг мужа Джей-Зи, которого обвиняют в сексуальном насилии, даст восемь концертов в Великобритании в рамках мирового турне Cowboy Carter. Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Несмотря на обвинения против мужа Бейонсе Джей-Зи, она продолжает сосредотачиваться на карьере и готовится к восьми концертам в Великобритании этим летом.
43-летняя певица выступит на лондонском стадионе Tottenham Hotspur в июле в рамках мирового турне в поддержку своего альбома Cowboy Carter.
Ранее она анонсировала важное объявление на 14 января, подогревая интерес фанатов еще с Рождества, когда выступала во время перерыва матча НФЛ. В видео, которое она опубликовала в соцсетях, Бейонсе предстала на лошади в ковбойской шляпе, размахивая американским флагом.
Некоторые предположили, что она может выступить на Super Bowl 9 февраля, но впоследствии стало известно, что главными звездами шоу станут Кендрик Ламар и SZA.
Напомним
Бейонсе (Beyonce), по сообщениям, получила огромный гонорар за свое выступление в перерыве в рамках рождественского матча НФЛ на Netflix, забрав домой 20 миллионов долларов за свою 13-минутную музыкальную феерию.