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День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

Киев  •  УНН

 • 12732 просмотра

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19 февраля отмечают День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов и Международный день перетягивания каната. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и значение.

Сегодня, 19 февраля, отмечается день Государственного герба Украины - символа, который имеет глубокие исторические корни, достигающие княжеской эпохи Киевской Руси и рода Рюриковичей, пишет УНН.

Детали 

19 февраля в 1992 году Верховная Рада Украины приняла Постановление, которым официальным символом страны стал золотой Трезубец на синем щите - национальный символ украинцев времен освободительной борьбы XX века, который  имеет статус малого герба и является главным элементом будущего большого герба. Поэтому именно этот день принято определять Днем Государственного Герба Украины.

Этот символ имеет глубокие исторические корни, которые достигают княжеской эпохи Киевской Руси и рода Рюриковичей. Известно, что Трезубец использовался как государственный знак еще в Украинской Народной Республике (УНР), что подчеркивает преемственность украинской государственности.

Малый Государственный Герб является одним из главных государственных символов вместе с Конституцией, флагом и гимном. Его изображение можно увидеть на печатях государственных органов, денежных знаках, официальных документах и служебных удостоверениях.

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19 февраля, также отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих, известный также как Всемирный день китов и дельфинов.

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Эта дата была основана в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия ввела глобальный запрет на промышленную охоту на китов и продажу китового мяса. С тех пор день стал символом борьбы за сохранение морских экосистем и напоминанием об угрозах, с которыми сталкиваются эти животные.

Ежегодно природоохранные организации проводят акции и образовательные мероприятия, чтобы привлечь внимание к проблеме браконьерства, загрязнения океанов и изменения климата, которые угрожают морским млекопитающим.

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Также, каждый год 19 февраля в мире отмечают Международный день перетягивания каната - праздник, посвященный одному из древнейших командных видов спорта.

Перетягивание каната имеет глубокие исторические корни. Его практиковали еще в Древнем Египте, Китае, Индии и Греции, а в некоторых культурах оно даже имело ритуальное значение, символизируя борьбу сил природы или богов.

Этот вид спорта был олимпийской дисциплиной с 1900 по 1920 год, однако впоследствии его исключили из программы Олимпийских игр. Несмотря на это, традиция соревнований сохранилась, и сегодня перетягивание каната остается популярным во многих странах мира.

Этот праздник не только чтит спортивное наследие, но и подчеркивает значение командной работы, выносливости и силы духа.

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В этот день православная церковь чтит память святого апостола Архипа, ученика апостола Павла и одного из 70-ти апостолов.

Архип проповедовал христианство во Фригии (территория современной Турции) и был одним из основателей христианской общины в Колосах. В Библии его упоминают в Послании к Колоссянам и Послании к Филимону.

Согласно преданию, святого Архипа преследовали язычники за веру во Христа, подвергая его жестоким мучениям. Однако он оставался непреклонным и до конца жизни исповедовал христианство.

В Украине в этот день чествуют защитников веры и подвижников. В народных традициях считали, что Архип охраняет дома от беды и злого глаза.

По новому календарю в этот день именины празднуют Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор.

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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