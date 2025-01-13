Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Александра Усика признали лучшим боксером ушедшего года. Первое место нашему тяжеловесу сразу отдали самая влиятельная боксерская организация и известный иностранный сайт. Так WBC (Всемирный боксерский совет) не увидел никаких конкурентов украинцу. В WBC отметили, Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе впервые за 25 лет со времен легендарного Леннокса Льюиса, и первым абсолютом в "эпоху четырех версий" в этой же весовой категории (то есть собрал все главные пояса в боксе: WBC, WBA, IBF и WBO), передает УНН.

Пальму первенства Александр Усик получил еще и от одного из самых авторитетных порталов в мире бокса "BoxingScene". Его журналисты признали две победы украинца над британцем Тайсоном Фьюри фундаментальными для становления и развития кулачного спорта.

Также Усик сейчас занимает первое место в неофициальном рейтинге среди всех боксеров независимо от весовой категории (Pound-for-pound) по версиям "ESPN" и американского журнала "The Ring". Оба рейтинга являются главными среди всех журналистских спортивных изданий.

Поэтому, без преувеличения, Александра Усика можно уже называть легендой бокса и лицом современного спорта. Звание олимпийского чемпиона и дважды абсолюта в двух весовых категориях - говорят сами за себя. Учитывая это, мы решили сформировать и написать о топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге.

Александр Усик vs Клементе Руссо

Боксерский финал Олимпийских Игр в Лондоне в категории до 91-го кг

Первый выдающийся бой в карьере Усика состоялся еще когда он был любителем на Олимпиаде летом 2012-го года. Тогда Александр одолел итальянца Клементе Руссо, боксера, который уже был олимпийским чемпионом в 2008-м в Пекине.

Первый раунд наш боксер проиграл - 1:3. Казалось, что опытный соперник своего не отпустит и доведет трехраундовый бой до победы. Однако, второй раунд неожиданно забрал именно Усик - 7:5. Перед решающим отрезком поединка у судей был ничейный счет - 8:8. Поэтому, последний раунд должен был решить исход боя. Украинец за счет невероятной выносливости и работы ног таки вырвал победу. Поэтому, 6:3 в третьем раунде, и общее - 14:11. Золото забрал Александр Усик. Он стал третьим боксером олимпийским чемпионом в истории Украины после Владимира Кличко и своего кума Василия Ломаченко.

Александр Усик vs Мурат Гассиев

Бой за звание абсолютного чемпиона мира (WBC, WBA, IBF, WBO) в тяжелом весе (до 90.7 кг)

Дата: 18.07.2018

Место проведения: москва (рф)

Усик после победы на Олимпиаде сразу перешел в профессиональный бокс. В сентябре 2016-го завоевал титул WBO в Польше у местного чемпиона. Поляка Кшиштофа Головацки Александр одолел по очкам. Затем украинца пригласили принять участие в турнире Всемирной боксерской суперсерии "Кубок Мухаммеда Али". За звание лучшего боролись 8-мь тяжеловесов (до 90.7 кг).

В рамках чемпионата в полуфинале Усик также по очкам перебоксировал латвийца Майриса Бриедиса и объединил два титула, к WBO присоединился пояс WBC.

Но первый серьезный тест украинца ждал от другого объединенного чемпиона россиянина Мурата Гассиева. Это был финал Кубка и бой за абсолют. По иронии судьбы украинец в ринг против россиянина вышел именно в Москве и это во времена АТО, поэтому политического подтекста поединок не мог обойти стороной.

От стартового раунда и до конца инициатива принадлежала именно Александру. Более медленный соперник не мог успеть за постоянными перемещениями Усика. Украинец просто разбивал Гассиева разнообразными сериями, чередуя удары с головы на туловище и наоборот. В последних раундах бой начал напоминать настоящее издевательство над Муратом. Впрочем, судья отмашку, чтобы зафиксировать технический нокаут, так и не дал. Александр Усик разгромно победил по очкам. Все трое боковых судей отдали нашему боксеру этот поединок.

Александр Усик vs Энтони Джошуа

Бой за звание чемпиона мира (WBA, IBF, WBO) в супертяжелом весе (от 90.7 кг)

Дата: 21.09.2021

Место проведения: Лондон (Великобритания)

После победы над Муратом Гассиевым Усик нокаутировал британца Тони Белью и решил набрать мышцы, чтобы перейти в супертяжелый вес. Подобное решение можно было понять, ведь супертяжелый вес всегда считался "королевским". Завоевать в нем чемпионство - означало увековечить себя в истории как одного из лучших боксеров всех времен.

Александр Усик свой путь среди "больших боксеров" начал осенью 2019-го года. Сначала в неярком поединке нокаутировал американца Чазза Уизерспуна. В следующем же своем перфомансе, только через год, встретился с популярным британцем Дереком Чисорой. Бой был сверхсложным. Украинец едва вырвал триумф у соперника на записках судей. Многие среди аналитиков и болельщиков признали победу именно Дерека и, как минимум, ничью. После этого почти все иностранные журналисты начали списывать Усика со счетов, мол Чисора - это пенсионер, который до этого проиграл множество боев и все равно он выглядел не хуже хваленого олимпийского чемпиона. Впрочем, Усик на критику не обращал внимания и в сентябре 2021-го выдал одну из самых больших сенсаций десятилетия.

Ему противостоял звезда бокса и мировой поп-культуры, чемпион супертяжеловес Энтони Джошуа. Именно тот Джошуа, который отобрал чемпионские пояса, нокаутировав в 2017-м нашего Владимира Кличко. Усику никто не давал ни шанса. Организаторы поединка вообще считали, что это проходной бой для Энтони. Британец перед поединком выглядел так, будто вернулся только с курорта: максимально расслабленным и даже отстраненным от происходящего.

За неодоценку украинца и собственную вальяжность Джошуа таки поплатился. С первой же трехминутки Усик взял невероятный темп, фирменно закручивая очередного визави. Энтони не мог просто попасть, настолько скорость Александра была большой. Местный чемпион вообще растерялся во второй половине боя. Просто стоял перед претендентом и ловил удары лицом. В финальном 12-м раунде панч украинца чуть не "выключил свет Джошуа". И все же британец до гонга достоял. Поэтому, снова все три судьи отдали победу Усику. Александр стал новым объединенным чемпионом в "королевском дивизионе".

В августе украинец подтвердил это звание, во второй раз одолев Энтони Джошуа. На этот раз раздельным решением спортивной фемиды.

Александр Усик vs Тайсон Фьюри

Бой за звание абсолютного чемпиона мира (WBC, WBA, IBF, WBO) в супертяжелом весе (от 90.7 кг)

Дата: 24.05.2024

Место проведения: Рияд (Саудовская Аравия)

Александр Усик в августе 2023-го в Польше нокаутировал претендента еще одного британца Дэниела Дюбуа. Казалось украинец добился уже всего, однако чтобы завершить историю, не хватало четвертого титула. Пояс WBC принадлежал Тайсону Фьюри. Поэтому поединок за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе начали организовывать осенью того же года.

Впервые он должен был состояться в феврале 2024-го. Впрочем, британец сорвал его проведение. Тайсону рассекли бровь на одном из спаррингов. Бой перенесли на май. У букмекеров фаворитом был не Усик. Тайсону пророчили абсолютное чемпионство. По мнению аналитиков, он должен был стать вторым британцем после Леннокса Льюиса, который бы собрал все пояса и стал королем бокса. Абсолютного чемпиона "королевский дивизион" не видел почти четверть века.

Сам же бой начался осторожно с обеих сторон. Никто не хотел форсировать события. После второго раунда британец таки взял инициативу в свои руки. С третьей по шестую трехминутку он разбивал защиту украинца. Однажды чисто попал апперкотом - Усика повело, но британец не смог добить визави.

Во второй половине поединка Александр, несмотря на отставание по очкам, начал увеличивать темп боя. Для уставшего Тайсона это стало неожиданностью. Он и не думал, что его соперник, который вот-вот был на грани поражения, в прямом смысле слова воскреснет и начнет забирать раунд за раундом. В 9-м отрезке Александр поймал Фьюри точным ударом в голову. Британца повело, да так сильно, что он едва удержался на ногах - спасли канаты. Впрочем, это не помешало рефери открыть счет, фиксируя нокдаун.

Все последние чемпионские раунды также забрал Усик. Но судьи, учитывая откровенную благосклонность организаторов боя к Тайсону, могли отдать победу именно ему. Наполовину так и произошло, один из представителей фемиды увидел победу британца. Двое - украинца. Поэтому Александр Усик раздельным решением победил Фьюри и стал во второй раз абсолютным чемпионом и лучшим боксером своего поколения.

Александр Усик vs Тайсон Ф'юри 2

Бой за звание чемпиона мира (WBC, WBA, WBO) в супертяжелом весе (от 90.7 кг)

Дата: 21.12.2024

Место проведения: Рияд (Саудовская Аравия)

После победы Александра над Тайсоном функционеры версии IBF потребовали от чемпиона обязательной защиты пояса против Дэниела Дюбуа. Усик уже побеждал британца, поэтому от титула отказался. Тем более болельщики и аналитики бокса хотели новой схватки против Фьюри. Некоторые почему-то вообще считали, что британца тогда обманули судьи и он, мол, на самом деле победил. Другие видели ничью. А некоторые, хоть и признавали победу украинца, но все равно считали, что бой был слишком близким.

Реванша хотели и в WBC, поэтому у Усика почти не было других вариантов. Поэтому, второй бой против Фьюри стал неизбежным и состоялся в конце 2024-го года.

Перед поединком Тайсон намеренно набрал вес. Он планировал боксировать первым номером. У Усика, по мнению команды британца, не должно было быть ни сантиметра свободного пространства, украинца хотели просто "забивать", а затем нокаутировать.

Александр, понимая развертывание подобной картины в ринге, сразу начал наступать на Тайсона. Главное было не отдать британцу центр четырехугольника. Обманными движениями ног и огромным количеством ударов - Усик таки взял роль первой скрипки в реванше. У Тайсона никак не получалось контролировать картину схватки. Впрочем, и украинцу также было очень сложно. Фьюри на этот раз лучше отработал в защите. Большинство ударов Усика не попали в цель.

Раунды были для подсчета слишком равными. Некоторые из них можно было отдать как в одну, так и в другую сторону. Но в последних четырех немного лучше был именно Усик. Тайсон финал снова не доработал. И снова подвела его выносливость. Функционально наш чемпион был все же лучше. Поэтому и судьи отдали Усику победу единогласным решением. По их мнению, британец взял всего 4 раунда против 8-ми у украинца.

Поэтому, Александр Усик в 2024-м одержал две грандиозные победы над человеком, который до этого ни разу не проигрывал.

В 2025-м украинец хочет дальше боксировать. По слухам, Усик вернется летом. Его соперником может стать победитель пары Дэниел Дюбуа - Джозеф Паркер. Бой состоится в феврале. Но как бы там ни было дальше - Александр уже является легендой спорта и одним из величайших боксеров в истории.