Олександр Усик - кращий боксер 2024-го року. Топ-5 найграндіозніших перемог українця на ринзі

Олександра Усика визнали кращим боксером року, що минув. Перше місце нашому важковаговику відразу віддали найвпливовіша боксерська організація та відомий іноземний сайт. Так WBC (Всесвітня боксерська рада) не побачила жодних конкурентів українцю. У WBC зазначили, Усик став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі вперше за 25 років з часів легендарного Леннокса Льюїса, й першим абсолютом в "епоху чотирьох версій" в цій же ваговій категорії. (Тобто зібрав всі найголовніші пояси в боксі: WBC, WBA, IBF та WBO), передає УНН.

Пальму першості Олександр Усик отримав ще й від одного з найавторитетніших порталів у світі боксу "BoxingScene". Його журналісти визнали дві перемоги українця над британцем Тайсоном Ф’юрі фундаментальними для становлення та розвитку кулачного спорту.

Також Усик зараз посідає перше місце в неофіційному рейтингу серед всіх боксерів незалежно від вагової категорії (Pound-for-pound) за версіями "ESPN" та американського журналу "The Ring". Обидва рейтинги є найголовнішими серед усіх журналістських спортивних видань.

Тож, без перебільшення, Олександра Усика можна вже називати легендою боксу та обличчям сучасного спорту. Звання олімпійського чемпіона та двічі абсолюта у двох вагових категоріях – кажуть самі за себе. Зважаючи на це, ми вирішили сформувати та написати про топ-5 найграндіозніших перемог українця на ринзі.

Олександр Усик vs Клементе Руссо

Боксерський фінал Олімпійських Ігор у Лондоні у категорії до 91-го кг

Перший визначний бій в кар’єрі Усика відбувся ще коли він був любителем на Олімпіаді улітку 2012-го року. Тоді Олександр здолав італійця Клементе Руссо, боксера, який вже був олімпійським чемпіоном у 2008-му в Пекіні.

Перший раунд наш боксер програв - 1:3. Здавалося, що досвідчений суперник свого не відпустить та доведе трираундовий бій до перемоги. Проте, другий раунд несподівано забрав саме Усик - 7:5. Перед вирішальним відрізком поєдинку у суддів був нічийний рахунок - 8:8. Тож, останній раунд мав вирішити результат бою. Українець за рахунок неймовірної витривалості та роботи ніг таки вирвав перемогу. Тож, 6:3 у третьому раунді, і загальне - 14:11. Золото забрав Олександр Усик. Він став третім боксером олімпійським чемпіоном в історії України після Володимира Кличко та свого кума Василя Ломаченко.

Олександр Усик vs Мурат Гассієв

Бій за звання абсолютного чемпіона світу (WBC, WBA, IBF, WBO) у важкій вазі (до 90.7 кг)

Дата: 18.07.2018

Місце проведення: москва (рф)

Усик після перемоги на Олімпіаді відразу перейшов у професіональний бокс. У вересні 2016-го виборов титул WBO у Польщі у місцевого чемпіона. Поляка Кшиштофа Головацькі Олександр здолав за очками. Потім українця запросили прийняти участь в турнірі Всесвітньої боксерської суперсерії "Кубок Мухамеда Алі". Звання кращого виборювали 8-м важковаговиків (до 90.7 кг).

У рамках чемпіонату у півфіналі Усик також за очками перебоксував латвійця Майріса Брієдіса й об’єднав два титули, до WBO приєднався пояс WBC.

Та перший серйозний тест на українця чекав від іншого об’єднаного чемпіона росіянина Мурата Гассієва. Це був фінал Кубку й бій за абсолюта. За іронією долі українець в ринг проти росіянина вийшов саме у москві і це за часів АТО, тож політичного підтексту поєдинок не міг оминути.

Від стартового раунду й до кінця ініціатива належала саме Олександру. Більш повільний суперник не міг встигнути за постійними переміщеннями Усика. Українець просто розбивав Гассієва різноманітними серіями, чергуючи удари з голови на тулуб та навпаки. В останніх раундах бій почав нагадувати справжнє знущання над Муратом. Втім, суддя відмашку, аби зафіксувати технічний нокаут, так і не дав. Олександр Усик розгромно переміг за очками. Всі троє бокових суддів віддали нашому боксеру цей поєдинок.

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа

Бій за звання чемпіона світу (WBA, IBF, WBO) у надважкій вазі (від 90.7 кг)

Дата: 21.09.2021

Місце проведення: Лондон (Великобританія)

Після перемоги над Муратом Гассієвим Усик нокаутував британця Тоні Белью та вирішив набрати м’язи, щоб перейти у надважку вагу. Подібне рішення можна було зрозуміти, адже надважка вага завжди вважалася "королівською". Завоювати в ній чемпіонство - означало увіковічити себе в історії як одного з найкращих боксерів всіх часів.

Олександр Усик свій шлях серед "великих боксерів" почав восени 2019-го року. Спочатку у неяскравому поєдинку нокаутував американця Чазза Візерспуна. В наступному ж своєму перфомансі, аж через рік, зустрівся з популярним британцям Дереком Чисорою. Бій був надскладним. Українець ледве вирвав тріумф у суперника на записках суддів. Багато хто серед аналітиків та вболівальників визнали перемогу саме Дерека і, як мінімум, нічию. Після цього майже всі іноземні журналісти почали списувати Усика з рахунків, мовляв Чисора – це пенсіонер, який до цього програв безліч боїв і все одно він виглядав не гірше хваленого олімпійського чемпіона. Втім, Усик на критику не зважав і у вересні 2021-го видав одну з найбільших сенсацій десятиліття.

Йому протистояв зірка боксу та світової попкультури, чемпіон суперважковаговик Ентоні Джошуа. Саме той Джошуа, який відібрав чемпіонські пояси, нокаутувавши у 2017-му нашого Володимира Кличка. Усику ніхто не давав ані шансу. Організатори поєдинку взагалі вважали, що це прохідний бій для Ентоні. Британець перед поєдинком виглядав так, ніби повернувся тільки з курорту: максимально розслабленим та навіть відстороненим від того, що відбувається.

За неодоцінку українця та власну вальяжність Джошуа таки поплатився. З першої ж трихвилинки Усик взяв неймовірний темп, фірмово закручуючи чергового візаві. Ентоні не міг просто влучити, настільки швидкість Олександра була великою. Місцевий чемпіон взагалі розгубився у другій половині бою. Просто стояв перед претендентом та ловив удари обличчям. У фінальному 12-му раунді панч українця ледве не "вимкнув світло Джошуа". Та все таки британець до гонгу достояв. Тож, знову всі три судді віддали перемогу Усику. Олександр став новим об’єднаним чемпіоном у "королівському дивізіоні".

У серпні українець підтвердив це звання, вдруге здолавши Ентоні Джошуа. На цей раз роздільним рішенням спортивної феміди.

Олександр Усик vs Тайсон Ф’юрі

Бій за звання абсолютного чемпіона світу (WBC, WBA, IBF, WBO) у надважкій вазі (від 90.7 кг)

Дата: 24.05.2024

Місце проведення: Ріяд (Саудівська Аравія)

Олександр Усик в серпні 2023-го у Польщі нокаутував претендента ще одного британця Деніела Дюбуа. Здавалося українець добився вже всього, проте аби завершити історію, не вистачало четвертого титулу. Пояс WBC належав Тайсону Ф’юрі. Тож поєдинок за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі почали організовувати восени того ж року.

Вперше він мав відбутися у лютому 2024-го. Втім, британець зірвав його проведення. Тайсону розсікли брову на одному зі спарингів. Бій перенесли на травень. У букмекерів фаворитом був не Усик. Тайсону пророчили абсолютне чемпіонство. За думкою аналітиків, він мав стати другим британцем після Леннокса Льюїса, який би зібрав всі пояси та став королем боксу. Абсолютного чемпіона "королівський дивізіон" не бачив майже чверть століття.

Сам же бій почався обережно з обох сторін. Ніхто не хотів форсувати події. Після другого раунду британець таки взяв ініціативу у свої руки. З третьої по шосту трихвилинку він розбивав захист українця. Одного раз чисто влучив аперкотом – Усика повело, та британець не зміг добити візаві.

У другій половині поєдинку Олександр, незважаючи на відставання за очками, почав збільшувати темп бою. Для втомленого Тайсона це стало несподіванкою. Він і не думав, що його суперник, який от-от був на межі поразки, в прямому сенсі слова воскресне та почне забирати раунд за раундом. У 9-му відрізку Олександр спіймав Ф’юрі точним ударом в голову. Британця повело, та так сильно, що він ледве втримався на ногах - врятували канати. Втім, це не завадило рефері відкрити рахунок, фіксуючи нокдаун.

Все останні чемпіонські раунди також забрав Усик. Та судді, зважаючи на відверту прихильність організаторів бою до Тайсона, могли віддати перемогу саме йому. Наполовину так і сталося, один з представників феміди побачив перемогу британця. Двоє - українця. Тож Олександр Усик роздільним рішенням переміг Ф’юрі й став вдруге абсолютним чемпіоном та найкращим боксером свого покоління.

Олександр Усик vs Тайсон Ф’юрі 2

Бій за звання чемпіона світу (WBC, WBA, WBO) у надважкій вазі (від 90.7 кг)

Дата: 21.12.2024

Місце проведення: Ріяд (Саудівська Аравія)

Після перемоги Олександра над Тайсоном функціонери версії IBF почали вимагати від чемпіона обов’язкового захисту поясу проти Деніела Дюбуа. Усик вже перемагав британця, тож від титулу відмовився. Тим більше вболівальники та аналітики боксу хотіли нової сутички проти Ф’юрі. Деякі чомусь взагалі вважали, що британця тоді надурили судді й він, мовляв, насправлі переміг. Інші бачили нічию. А дехто, хоч і визнавали перемогу українця, та все одно вважали, що бій був занадто близьким.

Реваншу хотіли і в WBC, тому у Усика майже не було інших варіантів. Тож, другий бій проти Ф’юрі став неминучим та відбувся наприкінці 2024-го року.

Перед поєдинком Тайсон навмисно набрав вагу. Він планував боксувати першим номером. У Усика, за думкою команди британця, не повинно було бути ані сантиметру вільного простору, українця хотіли просто "забикувати", а потім нокаутувати.

Олександр, розуміючи розгортання подібної картини у ринзі, відразу почав наступати на Тайсона. Головне було не віддати британцю центр чотирикутника. Обманними рухами ніг та величезною кількістю ударів – Усик таки взяв роль першої скрипки у реванші. У Тайсона ніяк не виходило контролювати картину сутички. Втім, й українцю також було дуже складно. Ф’юрі цього разу краще відпрацював у захисті. Більшість ударів Усика не влучили у ціль.

Раунди були для підрахунку занадто рівними. Деякі з них можна було віддати як в одну, так і в іншу сторону. Та в останніх чотирьох трохи краще був саме Усик. Тайсон фінал знову не допрацював. І знову підвела його витривалість. Функціонально наш чемпіон був все таки краще. Тому і судді віддали Усику перемогу одноголосним рішенням. На їх думку, британець взяв всього 4 раунди проти 8-ми в українця.

Тож, Олександр Усик у 2024-му здобув дві грандіозні перемоги над людиною, яка до цього жодного разу не програвала.

У 2025-му українець хоче далі боксувати. За чутками, Усик повернеться улітку. Його суперником може стати переможець пари Деніел Дюбуа – Джозеф Паркер. Бій відбудеться у лютому. Та як би там не було далі – Олександр вже є легендою спорту та одним із величних боксерів в історії.