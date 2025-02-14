Горбатый кит проглотил и выпустил каякера у берегов Чили: это сняли на видео

Горбатый кит ненадолго проглотил каякера у берегов чилийской Патагонии, а затем отпустил его. Инцидент, снятый на камеру, быстро стал вирусным, пишет УНН.

Детали

Associated Press расспросило участников события, которое произошло в минувшую субботу. Адриан Симанкас катался на байдарках со своим отцом Деллом в Баия-эль-Агила недалеко от маяка Сан-Исидро в Магеллановом проливе, когда на поверхность вынырнул горбатый кит, который на несколько секунд поглотил Адриана и его желтый каяк, прежде чем отпустить.

Делл, находившийся всего в нескольких метрах от него, снял этот момент на видео, призывая сына сохранять спокойствие.

"Сохраняй спокойствие, сохраняй спокойствие", - слышно, как он говорит после того, как его сын был освобожден из пасти кита.

"Я думал, что умер, - сказал Адриан агентству Associated Press. - Я думал, что он съел меня, что он проглотил меня".

Он описал "ужас" тех нескольких секунд и объяснил, что настоящий страх наступил только после того, как он снова вынырнул, опасаясь, что огромное животное нанесет вред отцу или что он погибнет в холодных водах.

Несмотря на ужасный опыт, Делл оставался сосредоточенным, снимал и успокаивал своего сына, борясь с собственным беспокойством.

"Когда я поднялся и начал всплывать, я испугался, что с моим отцом тоже может что-то случиться, что мы не приплывем к берегу вовремя или я получу переохлаждение", - сказал Адриан.

Оба вернулись на берег невредимыми, обойдясь лишь испугом.

На Багамах двух американских туристок укусила акула через несколько минут после прыжка в воду