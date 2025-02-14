Горбатий кит проковтнув і випустив каякера біля берегів Чилі: це зняли на відео
Київ • УНН
Під час катання на каяках у Магеллановій протоці горбатий кит на кілька секунд проковтнув чоловіка разом з його жовтим каяком. Батько постраждалого зняв інцидент на відео, а сам каякер вийшов з пригоди неушкодженим.
Горбатий кит ненадовго проковтнув каякера біля берегів чилійської Патагонії, а потім відпустив його. Інцидент, знятий на камеру, швидко став вірусним, пише УНН.
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Associated Press розпитало учасників події, яка сталася минулої суботи. Адріан Сіманкас катався на байдарках зі своїм батьком Деллом у Баїя-ель-Агіла недалеко від маяка Сан-Ісідро в Магеллановій протоці, коли на поверхню винирнув горбатий кит, який на кілька секунд поглинув Адріана та його жовтий каяк, перш ніж відпустити.
Делл, що знаходився всього за кілька метрів від нього, зняв цей момент на відео, закликаючи сина зберігати спокій.
"Зберігай спокій, зберігай спокій", - чути, як він говорить після того, як його сина було звільнено з пащі кита.
"Я думав, що помер, - сказав Адріан агентству Associated Press. - Я думав, що він з'їв мене, що він проковтнув мене".
Він описав "жах" тих кількох секунд і пояснив, що справжній страх настав тільки після того, як він знову винирнув, побоюючись, що величезна тварина завдасть шкоди батькові або що він загине в холодних водах.
Попри жахливий досвід, Делл залишався зосередженим, знімав і заспокоював свого сина, борючись із власним занепокоєнням.
"Коли я піднявся і почав спливати, я злякався, що з моїм батьком теж може щось трапитися, що ми не припливемо до берега вчасно або я отримаю переохолодження", - сказав Адріан.
Обидва повернулися на берег неушкодженими, обійшовшись лише переляком.
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