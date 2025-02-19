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День Державного герба України, Всесвітній день китів і дельфінів: що ще відзначають 19 лютого

День Державного герба України, Всесвітній день китів і дельфінів: що ще відзначають 19 лютого

Київ • УНН

 • 201384 перегляди

19 лютого відзначають День Державного герба України, Всесвітній день китів і дельфінів та Міжнародний день перетягування каната. Кожне свято має свою унікальну історію та значення.

Сьогодні, 19 лютого, відзначається день Державного герба України — символа, який має глибоке історичне коріння, яке сягає княжої доби Київської Русі та роду Рюриковичів, пише УНН.

Деталі 

19 лютого у 1992 році Верховна Рада України ухвалила Постанову, якою офіційним символом країни став золотий Тризуб на синьому щиті — національний символ українців часів визвольних змагань XX століття, який  має статус малого герба та є головним елементом майбутнього великого герба. Тож саме цей день прийнято визначати Днем Державного Герба України.

Цей символ має глибоке історичне коріння, яке сягає княжої доби Київської Русі та роду Рюриковичів. Відомо, що Тризуб використовувався як державний знак ще в Українській Народній Республіці (УНР), що підкреслює тяглість української державності.

Малий Державний Герб є одним із головних державних символів разом із Конституцією, прапором і гімном. Його зображення можна побачити на печатках державних органів, грошових знаках, офіційних документах та службових посвідченнях.

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19 лютого, також відзначається Всесвітній день захисту морських ссавців, відомий також як Всесвітній день китів і дельфінів.

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Ця дата була започаткована у 1986 році, коли Міжнародна китобійна комісія запровадила глобальну заборону на промислове полювання на китів та продаж китового м’яса. Відтоді день став символом боротьби за збереження морських екосистем і нагадуванням про загрози, з якими стикаються ці тварини.

Щороку природоохоронні організації проводять акції та освітні заходи, аби привернути увагу до проблеми браконьєрства, забруднення океанів і зміни клімату, які загрожують морським ссавцям.

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Також, щороку 19 лютого у світі відзначають Міжнародний день перетягування каната — свято, присвячене одному з найдавніших командних видів спорту.

Перетягування каната має глибокі історичні корені. Його практикували ще в Стародавньому Єгипті, Китаї, Індії та Греції, а в деяких культурах воно навіть мало ритуальне значення, символізуючи боротьбу сил природи або богів.

Цей вид спорту був олімпійською дисципліною з 1900 по 1920 рік, однак згодом його виключили з програми Олімпійських ігор. Попри це, традиція змагань збереглася, і сьогодні перетягування каната залишається популярним у багатьох країнах світу.

Це свято не лише вшановує спортивну спадщину, а й підкреслює значення командної роботи, витривалості та сили духу.

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В цей день православна церква вшановує пам’ять святого апостола Архипа, учня апостола Павла та одного з 70-ти апостолів.

Архип проповідував християнство у Фригії (територія сучасної Туреччини) та був одним із засновників християнської громади в Колосах. У Біблії його згадують у Посланні до Колоссян та Посланні до Филимона.

Згідно з переказами, святого Архипа переслідували язичники за віру в Христа, піддаючи його жорстоким мукам. Однак він залишався непохитним і до кінця життя сповідував християнство.

В Україні цього дня вшановують захисників віри та подвижників. У народних традиціях вважали, що Архип охороняє оселі від лиха та злого ока.

За новим календарем в цей день іменини святкують Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір.

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Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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