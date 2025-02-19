Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица 2025 года - это время, когда украинцы прощаются с зимой и встречают весну. С 24 февраля по 2 марта по новоюлианскому календарю будет отмечаться один из самых колоритных праздников. В Украине каждый регион празднует Масленицу по-своему, с уникальными обрядами и названиями дней, но единственное, что объединяет все традиции - это громкие проводы зимы и подготовка к Великому посту, рассказывает УНН.

Это праздник, несущий в себе богатый набор традиций и обычаев, которые смешиваются с народными приметами и местным колоритом. В древние времена эту неделю называли Сырной седмицей, ведь во время нее можно было лакомиться молочными продуктами - сыром, маслом, яйцами, но мясо оставалось под запретом. Сегодня же Масленица - это время веселья, вкусностей и народных традиций.

Одной из важнейших традиций является создание чучела Масленицы - большой куклы из соломы, одетой в женскую одежду. Это символ зимы, которого сжигают в конце недели, чтобы проводить холодную пору и поздравить весну.

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Вот как празднуют Масленицу по дням:

Понедельник - день гостей. Масленица начинается с приема гостей. Это время для угощения блинами с различными начинками. Важным элементом является создание соломенного чучела.

Вторник - день ухаживаний. Молодежь встречается для веселых игр и развлечений, таких как катание на санках с горок, а блины продолжают быть основным блюдом.

Среда - день угощения. Это момент для семейных обедов, когда хозяйки приглашают зятьев и гостей на блины. Зять должен похвалить тещу, что обеспечит мир и согласие в семье.

Четверг - день гуляния. Нужно забыть о работе и наслаждаться песнями, танцами, играми и другими развлечениями.

Пятница - день тещи. Теперь зять приглашает тещу на блины. Верят, что таким образом удастся развеять любые недоразумения и установить гармонию в семье.

Суббота - день прощания с зимой. Все отправляются в гости, чтобы вместе проводить зиму и поздравить весну. Молодая жена приглашает на блины сестру мужа, а также других родственников.

Воскресенье - Прощеное воскресенье. Это последний день Масленицы, когда время прощения. Люди забывают обиды, прощают друг друга, а вечером завершается праздник сжиганием чучела Масленицы, что символизирует конец зимы и приход весны.

Рецепты на Масленицу

Масленичная неделя - это не только время для праздничных застолий, но и для многих вкусных традиций. Одной из важнейших является выпекание блинов.

Они считались символом солнца и на Масленицу их пекли каждый день. У каждой хозяйки был свой фирменный рецепт, и, в зависимости от ингредиентов, блины могли быть очень разными. Вот несколько вариантов, которые можно приготовить по рецептам от Евгения Клопотенко:

Блины на кукурузной муке и молоке с кукурузной мукой

Приготовление - 45 мин, 2 порции.

Ингредиенты:

- 2 яйца

- 300 г кукурузной муки

- 450 мл молока

- 3 ст. л. масла

- 1 ст. л. сахара

- ½ ч. л. соли

Пошаговый рецепт:

1. Взбейте венчиком 2 яйца с 1 ст. л. сахара.

2. Добавьте к взбитым с сахаром яйцам 300 г кукурузной муки и вымешайте массу до однородности.

3. Добавьте в миску 450 мл молока и еще раз тщательно вымешайте тесто, чтобы не осталось комочков. Также дайте в тесто 3 ст. л. масла и ½ ч. л. соли. Перемешайте и оставьте массу постоять 20 мин.

4. Перемешайте и оставьте массу постоять 20 мин. Готовое тесто выливайте небольшим порциями на разогретую сковороду и жарьте блины по 1-2 мин с обеих сторон или до румяности.

Пышные блинчики на кефире

Приготовление - 35 минут, 2 порции

Ингредиенты:

- 300 мл кефира

- 1 яйцо

- 1 ст.л. сахара

- 2 ст.л. масла

- 1 ч.л. соды

- 270 г муки

- 3 ст.л. масла для жарки

Пошаговый рецепт:

1. В большой миске смешайте 300 мл кефира, яйцо, 1 ст.л. сахара, 2 ст.л. масла и 1 ч.л. соды. Перемешайте до однородности теста.

2. Просейте 270 г муки и добавьте ее в тесто. Размешайте до объединения всех ингредиентов. Тесто должно быть достаточно густым.

3. Разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя круг, немного больше панкейка.

4. Жарьте блины по 2-4 минут до золотистой корочки с обеих сторон. Смазывайте сковородку перед каждым новым блином. Подавайте блины со сметаной, медом или сливочным маслом.

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Блины на минеральной воде без яиц

Приготовление - 1 час, 2 порции

Ингредиенты:

- 200 г муки

- 1 ст.л. сахара

- ½ ч.л. соли

- 2 ст.л. масла

- 500 мл минеральной воды

Пошаговый рецепт:

1. В 200 г просеянной муки всыпьте 1 ст.л. сахара, ½ ч.л. соли, влейте 2 ст.л. масла и половину воды - 250 мл. Тщательно размешайте ингредиенты венчиком, чтобы не было комочков.

2. Влейте в тесто оставшиеся 250 мл минеральной воды и размешайте венчиком до однородности. Оставьте тесто отдохнуть на 15 минут.

3. Разогрейте сковороду, снизьте огонь до 7/9 (немного выше среднего) и с помощью черпака выливайте тесто на сковородку, равномерно распределяя.

4. Жарьте каждый блинчик по 2 минуты с каждой стороны.

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Блинчики без яиц на воде

Приготовление - 45 минут, порция - 2

Ингредиенты:

- 200 г муки всыпьте

- 1 ст.л. сахара

- ½ ч.л. соли

- 2 ст.л. масла

- 500 мл воды

Пошаговый рецепт:

1. В 200 г муки всыпьте 1 ст.л. сахара, ½ ч.л. соли, влейте 2 ст.л. масла и 250 мл воды комнатной температуры. Тщательно перемешайте ингредиенты, чтобы не было комочков.

2. Влейте в тесто остальные 250 мл воды и снова хорошо размешайте тесто, оно должно быть достаточно жидким. Оставьте его отдохнуть на 15 минут.

3. Разогрейте сковороду и начинайте жарить блины, выливая тесто черпаком и хорошо распределяя по всей поверхности.

4. Жарьте блины по 2 минуты с каждой стороны до румяности на огне выше среднего (7/9).

Блины на сыворотке без яиц

Приготовление - 50 минут, 2 порции

Ингредиенты:

- 200 г муки

- 2 ст.л. сахара

- ½ ч.л. соли

- 2 ст.л. масло

- 500 мл сыворотки

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2. В 200 г просеянной муки добавьте 2 ст.л. сахара и ½ ч.л. соли, влейте 2 ст.л. масла и 250 мл сыворотки. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы не было комочков.

3. Влейте в тесто оставшиеся 250 мл сыворотки и снова хорошо размешайте. Дайте тесту отдохнуть 15 минут.

4. Разогрейте сковороду, снизьте огонь до 7/9 (немного выше среднего) и начинайте жарить блины. Выливайте тесто на сковороду с помощью черпака и равномерно распределяйте по всей поверхности.

5. Жарьте блины по 2 минуты с каждой стороны. Таким образом приготовьте все тесто.

Традиционные вареники с маком

Приготовление - 55 минут, 2 порции

Ингредиенты

Для теста:

- 400 г муки

- 200 мл воды

- 2 ст.л. масла

- 1 ч.л. сахара

- ⅓ ч.л. соли

- масло или мед для смазывания

[Для начинки:

- 200 г мака

- 150 мл кипятка

- 2 ст.л. сахара

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Пошаговый рецепт:

1. Просейте 400 г муки, влейте 200 мл воды и 2 ст.л. масла, добавьте 1 ч.л. сахара и ⅓ ч.л. соли. Хорошо перемешайте ингредиенты и замесите эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам. Оставьте тесто отдохнуть на 15 минут.

2. Перетрите 200 г мака удобным методом, переложите в сотейник и залейте кипятком, чтобы он покрыл мак - примерно 150 мл. Варите мак 10 минут.

3. Осторожно слейте лишнюю воду с мака, добавьте в него 2 ст.л. сахара и размешайте.

4. Раскатайте тесто в пласт толщиной буквально пару миллиметров и вырежьте кружочки с помощью стакана или формы. Остатки теста слепите вместе, снова раскатайте и выдавите кружочки.

5. В каждый кружочек выложите начинку - примерно 1-1,5 ч.л. и залепите вареники.

6. Вскипятите воду в кастрюле и варите вареники 4 минуты после закипания. Перед подачей смажьте их маслом или медом, чтобы они не слипались.

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Вареники с капустой, приготовленные на пару

Приготовление - 1 час 10 минут, 4 порции.

Ингредиенты для теста:

- 400 г пшеничной муки

- ½ ч. л. соли

- ½ ч. л. сахара

- ½ ч. л. соды

- 300 мл кефира

- 1 ст. л. муки для подпила

[Для начинки:

- 350 г белокочанной капусты

- 1 большая морковь

- 1 большая луковица

- 2-3 ст. л растительного масла

- 50 г сливочного масла

- соль по вкусу

- перец по вкусу.

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Пошаговый рецепт:

1. В большой миске смешайте 400 г муки, ½ ч. л. сахара, ½ ч. л. соды, ½ ч. л. соли и перемешайте.

2. Добавьте в миску к сухим ингредиентам 300 мл кефира и замесите тесто. Начните замешивать сначала ложкой в миске, а затем присыпьте рабочую поверхность 1 ст. л. муки, выложите сверху тесто и хорошо его вымесите его руками в течение 2-3 мин.

3. Сформируйте из теста шар, заверните его в пищевую пленку и оставьте отдохнуть на 10-15 мин.

4. Для начинки: нарежьте 350 г капусты, перережьте нашинкованную капусту пополам, если кусочки получились очень длинными. Очистите 1 лук и 1 морковь. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте кубиками.

5. На сковородку налейте 2-3 ст. л. растительного масла, разогрейте и выложите лук, жарьте 1 мин затем добавьте к нему морковь и жарьте овощи еще примерно 2 мин.

6. Выложите на сковороду нарезанную капусту, посолите и поперчите по вкусу, перемешайте ингредиенты и тушите 15 мин под закрытой крышкой. Время от времени помешивайте. Готовую капусту выложите на отдельную тарелку, чтобы она остыла, и вам было комфортно работать с начинкой.

7. Тесто раскатайте в равномерный пласт, толщиной 4-5 мм. С помощью стакана вырежьте кружочки теста. На каждый кружок выложите начинку, по 1 ч. л. с горкой. Залепите края вареников.

Выложите вареники в пароварку и готовьте 10 мин. Готовое блюдо переложите в миску и подавайте с 50 г сливочного масла.

Блинчики с яблоками

Приготовление - 1 час 5 мин, Порции - 6,

Ингредиенты:

- 200 г пшеничной муки

- 1 ст. л. сахара

- ½ ч. л. соли

- 2 ст. л. растительного масла

- 500 мл молока

[Для начинки:

- 500 г (примерно 3 шт.) кисло-сладких яблок

- 50 г сливочного масла

- 2 ст. л. сахара.

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Пошаговый рецепт:

1. В большую сухую миску всыпьте 200 г муки, 1 ст. л. сахара, ½ ч. л. соли и перемешайте.

2. Добавьте к сухим ингредиентам половину подготовленного молока - 250 мл и 2 ст. л. растительного масла. Перемешайте массу венчиком.

3. Добавьте в тесто остальное молоко и еще раз тщательно вымешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. Оставьте тесто постоять 15 мин.

4. Смажьте сковороду несколькими каплями растительного масла, хорошо разогрейте и, с помощью черпака, вылейте порцию теста. Равномерно распределите тесто по поверхности, наклоняя сковороду вверх-вниз. Жарьте блины по 1-2 мин с обеих сторон.

5. Для начинки: помойте и почистите 500 г яблок. Вырежьте из яблок семенную коробочку и нарежьте фрукт кубиками.

6. Выложите на разогретую сковороду 50 г сливочного масла, дождитесь, пока оно растает. Тогда добавьте на сковороду нарезанные яблоки и 2 ст. л. сахара. Перемешайте ингредиенты, накройте крышкой и протушите на небольшом огне 10 мин. Готовую начинку переложите на тарелку и оставьте остыть при комнатной температуре.

7. Теперь сформируйте блинчики. На каждый блинчик выложите по 2-3 ст. л. яблочной начинки и заверните рулетом. Подавайте блины теплыми, со сметаной или другим любимым соусом.