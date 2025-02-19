Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
Киев • УНН
Масленица 2025 года будет отмечаться с 24 февраля по 2 марта. Узнайте о традициях каждого дня празднования и рецепты блинов на любой вкус.
Масленица 2025 года - это время, когда украинцы прощаются с зимой и встречают весну. С 24 февраля по 2 марта по новоюлианскому календарю будет отмечаться один из самых колоритных праздников. В Украине каждый регион празднует Масленицу по-своему, с уникальными обрядами и названиями дней, но единственное, что объединяет все традиции - это громкие проводы зимы и подготовка к Великому посту, рассказывает УНН.
Это праздник, несущий в себе богатый набор традиций и обычаев, которые смешиваются с народными приметами и местным колоритом. В древние времена эту неделю называли Сырной седмицей, ведь во время нее можно было лакомиться молочными продуктами - сыром, маслом, яйцами, но мясо оставалось под запретом. Сегодня же Масленица - это время веселья, вкусностей и народных традиций.
Одной из важнейших традиций является создание чучела Масленицы - большой куклы из соломы, одетой в женскую одежду. Это символ зимы, которого сжигают в конце недели, чтобы проводить холодную пору и поздравить весну.
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Вот как празднуют Масленицу по дням:
Понедельник - день гостей. Масленица начинается с приема гостей. Это время для угощения блинами с различными начинками. Важным элементом является создание соломенного чучела.
Вторник - день ухаживаний. Молодежь встречается для веселых игр и развлечений, таких как катание на санках с горок, а блины продолжают быть основным блюдом.
Среда - день угощения. Это момент для семейных обедов, когда хозяйки приглашают зятьев и гостей на блины. Зять должен похвалить тещу, что обеспечит мир и согласие в семье.
Четверг - день гуляния. Нужно забыть о работе и наслаждаться песнями, танцами, играми и другими развлечениями.
Пятница - день тещи. Теперь зять приглашает тещу на блины. Верят, что таким образом удастся развеять любые недоразумения и установить гармонию в семье.
Суббота - день прощания с зимой. Все отправляются в гости, чтобы вместе проводить зиму и поздравить весну. Молодая жена приглашает на блины сестру мужа, а также других родственников.
Воскресенье - Прощеное воскресенье. Это последний день Масленицы, когда время прощения. Люди забывают обиды, прощают друг друга, а вечером завершается праздник сжиганием чучела Масленицы, что символизирует конец зимы и приход весны.
Рецепты на Масленицу
Масленичная неделя - это не только время для праздничных застолий, но и для многих вкусных традиций. Одной из важнейших является выпекание блинов.
Они считались символом солнца и на Масленицу их пекли каждый день. У каждой хозяйки был свой фирменный рецепт, и, в зависимости от ингредиентов, блины могли быть очень разными. Вот несколько вариантов, которые можно приготовить по рецептам от Евгения Клопотенко:
Блины на кукурузной муке и молоке с кукурузной мукой
Приготовление - 45 мин, 2 порции.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 300 г кукурузной муки
- 450 мл молока
- 3 ст. л. масла
- 1 ст. л. сахара
- ½ ч. л. соли
Пошаговый рецепт:
1. Взбейте венчиком 2 яйца с 1 ст. л. сахара.
2. Добавьте к взбитым с сахаром яйцам 300 г кукурузной муки и вымешайте массу до однородности.
3. Добавьте в миску 450 мл молока и еще раз тщательно вымешайте тесто, чтобы не осталось комочков. Также дайте в тесто 3 ст. л. масла и ½ ч. л. соли. Перемешайте и оставьте массу постоять 20 мин.
4. Перемешайте и оставьте массу постоять 20 мин. Готовое тесто выливайте небольшим порциями на разогретую сковороду и жарьте блины по 1-2 мин с обеих сторон или до румяности.
Пышные блинчики на кефире
Приготовление - 35 минут, 2 порции
Ингредиенты:
- 300 мл кефира
- 1 яйцо
- 1 ст.л. сахара
- 2 ст.л. масла
- 1 ч.л. соды
- 270 г муки
- 3 ст.л. масла для жарки
Пошаговый рецепт:
1. В большой миске смешайте 300 мл кефира, яйцо, 1 ст.л. сахара, 2 ст.л. масла и 1 ч.л. соды. Перемешайте до однородности теста.
2. Просейте 270 г муки и добавьте ее в тесто. Размешайте до объединения всех ингредиентов. Тесто должно быть достаточно густым.
3. Разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя круг, немного больше панкейка.
4. Жарьте блины по 2-4 минут до золотистой корочки с обеих сторон. Смазывайте сковородку перед каждым новым блином. Подавайте блины со сметаной, медом или сливочным маслом.
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Блины на минеральной воде без яиц
Приготовление - 1 час, 2 порции
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 1 ст.л. сахара
- ½ ч.л. соли
- 2 ст.л. масла
- 500 мл минеральной воды
Пошаговый рецепт:
1. В 200 г просеянной муки всыпьте 1 ст.л. сахара, ½ ч.л. соли, влейте 2 ст.л. масла и половину воды - 250 мл. Тщательно размешайте ингредиенты венчиком, чтобы не было комочков.
2. Влейте в тесто оставшиеся 250 мл минеральной воды и размешайте венчиком до однородности. Оставьте тесто отдохнуть на 15 минут.
3. Разогрейте сковороду, снизьте огонь до 7/9 (немного выше среднего) и с помощью черпака выливайте тесто на сковородку, равномерно распределяя.
4. Жарьте каждый блинчик по 2 минуты с каждой стороны.
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Блинчики без яиц на воде
Приготовление - 45 минут, порция - 2
Ингредиенты:
- 200 г муки всыпьте
- 1 ст.л. сахара
- ½ ч.л. соли
- 2 ст.л. масла
- 500 мл воды
Пошаговый рецепт:
1. В 200 г муки всыпьте 1 ст.л. сахара, ½ ч.л. соли, влейте 2 ст.л. масла и 250 мл воды комнатной температуры. Тщательно перемешайте ингредиенты, чтобы не было комочков.
2. Влейте в тесто остальные 250 мл воды и снова хорошо размешайте тесто, оно должно быть достаточно жидким. Оставьте его отдохнуть на 15 минут.
3. Разогрейте сковороду и начинайте жарить блины, выливая тесто черпаком и хорошо распределяя по всей поверхности.
4. Жарьте блины по 2 минуты с каждой стороны до румяности на огне выше среднего (7/9).
Блины на сыворотке без яиц
Приготовление - 50 минут, 2 порции
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 2 ст.л. сахара
- ½ ч.л. соли
- 2 ст.л. масло
- 500 мл сыворотки
Блины на молочной сыворотке: пошаговый рецепт
2. В 200 г просеянной муки добавьте 2 ст.л. сахара и ½ ч.л. соли, влейте 2 ст.л. масла и 250 мл сыворотки. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы не было комочков.
3. Влейте в тесто оставшиеся 250 мл сыворотки и снова хорошо размешайте. Дайте тесту отдохнуть 15 минут.
4. Разогрейте сковороду, снизьте огонь до 7/9 (немного выше среднего) и начинайте жарить блины. Выливайте тесто на сковороду с помощью черпака и равномерно распределяйте по всей поверхности.
5. Жарьте блины по 2 минуты с каждой стороны. Таким образом приготовьте все тесто.
Традиционные вареники с маком
Приготовление - 55 минут, 2 порции
Ингредиенты
Для теста:
- 400 г муки
- 200 мл воды
- 2 ст.л. масла
- 1 ч.л. сахара
- ⅓ ч.л. соли
- масло или мед для смазывания
[Для начинки:
- 200 г мака
- 150 мл кипятка
- 2 ст.л. сахара
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Пошаговый рецепт:
1. Просейте 400 г муки, влейте 200 мл воды и 2 ст.л. масла, добавьте 1 ч.л. сахара и ⅓ ч.л. соли. Хорошо перемешайте ингредиенты и замесите эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам. Оставьте тесто отдохнуть на 15 минут.
2. Перетрите 200 г мака удобным методом, переложите в сотейник и залейте кипятком, чтобы он покрыл мак - примерно 150 мл. Варите мак 10 минут.
3. Осторожно слейте лишнюю воду с мака, добавьте в него 2 ст.л. сахара и размешайте.
4. Раскатайте тесто в пласт толщиной буквально пару миллиметров и вырежьте кружочки с помощью стакана или формы. Остатки теста слепите вместе, снова раскатайте и выдавите кружочки.
5. В каждый кружочек выложите начинку - примерно 1-1,5 ч.л. и залепите вареники.
6. Вскипятите воду в кастрюле и варите вареники 4 минуты после закипания. Перед подачей смажьте их маслом или медом, чтобы они не слипались.
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Вареники с капустой, приготовленные на пару
Приготовление - 1 час 10 минут, 4 порции.
Ингредиенты для теста:
- 400 г пшеничной муки
- ½ ч. л. соли
- ½ ч. л. сахара
- ½ ч. л. соды
- 300 мл кефира
- 1 ст. л. муки для подпила
[Для начинки:
- 350 г белокочанной капусты
- 1 большая морковь
- 1 большая луковица
- 2-3 ст. л растительного масла
- 50 г сливочного масла
- соль по вкусу
- перец по вкусу.
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Пошаговый рецепт:
1. В большой миске смешайте 400 г муки, ½ ч. л. сахара, ½ ч. л. соды, ½ ч. л. соли и перемешайте.
2. Добавьте в миску к сухим ингредиентам 300 мл кефира и замесите тесто. Начните замешивать сначала ложкой в миске, а затем присыпьте рабочую поверхность 1 ст. л. муки, выложите сверху тесто и хорошо его вымесите его руками в течение 2-3 мин.
3. Сформируйте из теста шар, заверните его в пищевую пленку и оставьте отдохнуть на 10-15 мин.
4. Для начинки: нарежьте 350 г капусты, перережьте нашинкованную капусту пополам, если кусочки получились очень длинными. Очистите 1 лук и 1 морковь. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте кубиками.
5. На сковородку налейте 2-3 ст. л. растительного масла, разогрейте и выложите лук, жарьте 1 мин затем добавьте к нему морковь и жарьте овощи еще примерно 2 мин.
6. Выложите на сковороду нарезанную капусту, посолите и поперчите по вкусу, перемешайте ингредиенты и тушите 15 мин под закрытой крышкой. Время от времени помешивайте. Готовую капусту выложите на отдельную тарелку, чтобы она остыла, и вам было комфортно работать с начинкой.
7. Тесто раскатайте в равномерный пласт, толщиной 4-5 мм. С помощью стакана вырежьте кружочки теста. На каждый кружок выложите начинку, по 1 ч. л. с горкой. Залепите края вареников.
Выложите вареники в пароварку и готовьте 10 мин. Готовое блюдо переложите в миску и подавайте с 50 г сливочного масла.
Блинчики с яблоками
Приготовление - 1 час 5 мин, Порции - 6,
Ингредиенты:
- 200 г пшеничной муки
- 1 ст. л. сахара
- ½ ч. л. соли
- 2 ст. л. растительного масла
- 500 мл молока
[Для начинки:
- 500 г (примерно 3 шт.) кисло-сладких яблок
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. сахара.
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Пошаговый рецепт:
1. В большую сухую миску всыпьте 200 г муки, 1 ст. л. сахара, ½ ч. л. соли и перемешайте.
2. Добавьте к сухим ингредиентам половину подготовленного молока - 250 мл и 2 ст. л. растительного масла. Перемешайте массу венчиком.
3. Добавьте в тесто остальное молоко и еще раз тщательно вымешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. Оставьте тесто постоять 15 мин.
4. Смажьте сковороду несколькими каплями растительного масла, хорошо разогрейте и, с помощью черпака, вылейте порцию теста. Равномерно распределите тесто по поверхности, наклоняя сковороду вверх-вниз. Жарьте блины по 1-2 мин с обеих сторон.
5. Для начинки: помойте и почистите 500 г яблок. Вырежьте из яблок семенную коробочку и нарежьте фрукт кубиками.
6. Выложите на разогретую сковороду 50 г сливочного масла, дождитесь, пока оно растает. Тогда добавьте на сковороду нарезанные яблоки и 2 ст. л. сахара. Перемешайте ингредиенты, накройте крышкой и протушите на небольшом огне 10 мин. Готовую начинку переложите на тарелку и оставьте остыть при комнатной температуре.
7. Теперь сформируйте блинчики. На каждый блинчик выложите по 2-3 ст. л. яблочной начинки и заверните рулетом. Подавайте блины теплыми, со сметаной или другим любимым соусом.