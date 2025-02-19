Масниця-2025: як святкувати та які смаколики готувати

Масниця 2025 року — це час, коли українці прощаються із зимою і зустрічають весну. З 24 лютого по 2 березня за новоюліанським календарем відзначатиметься одне з найбільш колоритних свят. В Україні кожен регіон святкує Масницю по-своєму, з унікальними обрядами та назвами днів, але єдине, що об’єднує всі традиції — це гучні проводи зими та підготовка до Великого посту, розповідає УНН.

Це свято, що несе в собі багатий набір традицій та звичаїв, які змішуються з народними прикметами та місцевим колоритом. У стародавні часи цей тиждень називали Сирною седмицею, адже під час нього можна було ласувати молочними продуктами — сиром, маслом, яйцями, але м'ясо залишалося під забороною. Сьогодні ж Масниця — це час веселощів, смаколиків і народних традицій.

Однією з найважливіших традицій є створення опудала Масниці — великої ляльки з соломи, вдягнутої в жіночий одяг. Це символ зими, якого спалюють наприкінці тижня, аби проводити холодну пору і привітати весну.

Православний календар на 2025 рік: дати великих свят

Ось як святкують Масницю по днях:

Понеділок – день гостей. Масниця починається з прийому гостей. Це час для частування млинцями з різними начинками. Важливим елементом є створення солом’яного опудала.

Вівторок – день залицянь. Молодь зустрічається для веселих ігор і розваг, таких як катання на санчатах з гірок, а млинці продовжують бути основною стравою.

Середа – день частування. Це момент для родинних обідів, коли господині запрошують зятів і гостей на млинці. Зять має похвалити тещу, що забезпечить мир і злагоду в родині.

Четвер – день гуляння. Потрібно забути про роботу і насолоджуватися піснями, танцями, іграми та іншими розвагами.

П’ятниця – день тещі. Тепер зять запрошує тещу на млинці. Вірять, що таким чином вдасться розвіяти будь-які непорозуміння і встановити гармонію в родині.

Субота – день прощання з зимою. Всі відправляються в гості, щоб разом проводити зиму і привітати весну. Молода дружина запрошує на млинці сестру чоловіка, а також інших родичів.

Неділя – Прощена неділя. Це останній день Масниці, коли час прощення. Люди забувають образи, прощають одне одного, а ввечері завершується свято спалюванням опудала Масниці, що символізує кінець зими і прихід весни.

Рецепти на Масницю

Масляний тиждень — це не тільки час для святкових застіль, але й для багатьох смачних традицій. Однією з найважливіших є випікання млинців.

Вони вважалися символом сонця і на Масляну їх пекли кожен день. У кожної господині був свій фірмовий рецепт, і, залежно від інгредієнтів, млинці могли бути дуже різними. Ось декілька варіантів, які можна приготувати за рецептами від Євгена Клопотенка:

Млинці на кукурудзяному борошні та молоці

Приготування - 45 хв, 2 порції.

Інгредієнти:

- 2 яйця

- 300 г кукурудзяного борошна

- 450 мл молока

- 3 ст. л. олії

- 1 ст. л. цукру

- ½ ч. л. солі

Покроковий рецепт:

1. Збийте вінчиком 2 яйця з 1 ст. л. цукру.

2. Додайте до збитих з цукром яєць 300 г кукурудзяного борошна та вимішайте масу до однорідності.

3. Додайте в миску 450 мл молока та ще раз ретельно вимішайте тісто, щоб не залишилося грудочок. Також дайте в тісто 3 ст. л. олії та ½ ч. л. солі. Перемішайте та залиште масу постояти 20 хв.

4. Перемішайте та залиште масу постояти 20 хв. Готове тісто виливайте невеликим порціями на розігріту пательню та смажте млинці по 1-2 хв з обох боків або до рум’яності.

Пишні млинці на кефірі

Приготування - 35 хвилин, 2 порції

Інгредієнти:

- 300 мл кефіру

- 1 яйце

- 1 ст.л. цукру

- 2 ст.л. олії

- 1 ч.л. соди

- 270 г борошна

- 3 ст.л. олії для смажіння

Покроковий рецепт:

1. У великій мисці змішайте 300 мл кефіру, яйце, 1 ст.л. цукру, 2 ст.л. олії та 1 ч.л. соди. Перемішайте до однорідності тіста.

2. Просійте 270 г борошна та додайте його в тісто. Розмішайте до обʼєднання всіх інгредієнтів. Тісто має бути досить густим.

3. Розігрійте пательню та змастіть її олією. Викладайте тісто ложкою, формуючи коло, трішки більше за панкейк.

4. Смажте млинці по 2-4 хвилин до золотавої скоринки з обох боків. Змащуйте сковорідку перед кожним новим млинцем. Подавайте млинці зі сметаною, медом чи вершковим маслом.

Корисні сніданки для енергії та гарного настрою: 5 смачних рецептів

Млинці на мінеральній воді без яєць

Приготування - 1 година, 2 порції

Інгредієнти:

- 200 г борошна

- 1 ст.л. цукру

- ½ ч.л. солі

- 2 ст.л. олії

- 500 мл мінеральної води

Покроковий рецепт:

1. У 200 г просіяного борошна всипте 1 ст.л. цукру, ½ ч.л. солі, влийте 2 ст.л. олії та половину води - 250 мл. Ретельно розмішайте інгредієнти віничком, щоб не було грудочок.

2. Влийте в тісто решту 250 мл мінеральної води та розмішайте віничком до однорідності. Лишіть тісто відпочити на 15 хвилин.

3. Розігрійте пательню, знизьте вогонь до 7/9 (трішки вище середнього) та за допомогою черпака виливайте тісто на сковорідку, рівномірно розподіляючи.

4. Смажте кожен млинець по 2 хвилини з кожного боку.

Як зменшити споживання обробленої їжі: 10 простих порад для здорового раціону

Млинці без яєць на воді

Приготування - 45 хвилин, порція - 2

Інгредієнти:

- 200 г борошна всипте

- 1 ст.л. цукру

- ½ ч.л. солі

- 2 ст.л олії

- 500 мл води

Покроковий рецепт:

1. У 200 г борошна всипте 1 ст.л. цукру, ½ ч.л. солі, влийте 2 ст.л олії та 250 мл води кімнатної температури. Ретельно перемішайте інгредієнти, щоб не було грудочок.

2. Влийте в тісту решту 250 мл води та знову гарно розмішайте тісто, воно має бути досить рідким. Лишіть його відпочити на 15 хвилин.

3. Розігрійте пательню та починайте смажити млинці, виливаючи тісто черпаком і гарно розподіляючи по всій поверхні.

4. Смажте млинці по 2 хвилини з кожного боку до румʼяності на вогні вище середнього (7/9).

Млинці на сироватці без яєць

Приготування - 50 хвилин, 2 порції

Інгредієнти:

- 200 г борошна

- 2 ст.л. цукру

- ½ ч.л. солі

- 2 ст.л. олія

- 500 мл сироватки

Млинці на молочній сироватці: покроковий рецепт

2. У 200 г просіяного борошна додайте 2 ст.л. цукру та ½ ч.л. солі, влийте 2 ст.л. олії та 250 мл сироватки. Ретельно перемішайте віничком, щоб не було грудочок.

3. Влийте в тісто решту 250 мл сироватки та знову гарно розмішайте. Дайте тісту відпочити 15 хвилин.

4. Розігрійте пательню, знизьте вогонь до 7/9 (трішки вище середнього) та починайте смажити млинці. Виливайте тісто на пательню за допомогою черпака та рівномірно розподіляйте по всій поверхні.

5. Смажте млинці по 2 хвилини з кожного боку. Таким чином приготуйте все тісто.

Традиційні вареники з маком

Приготування - 55 хвилин, 2 порції

Інгредієнти

Для тіста:

- 400 г борошна

- 200 мл води

- 2 ст.л. олії

- 1 ч.л. цукру

- ⅓ ч.л. солі

- масло чи мед для змащування

Для начинки:

- 200 г маку

- 150 мл окропу

- 2 ст.л. цукру

Готуємо смачні оладки з яблуками: простий рецепт для ідеального вихідного сніданку

Покроковий рецепт:

1. Просійте 400 г борошна, влийте 200 мл води та 2 ст.л. олії, додайте 1 ч.л. цукру та ⅓ ч.л. солі. Гарно перемішайте інгредієнти та замісіть еластичне тісто, що не буде липнути до рук. Лишіть тісто відпочити на 15 хвилин.

2. Перетріть 200 г маку зручним методом, перекладіть у сотейник та залийте окропом, щоб він покрив мак – приблизно 150 мл. Варіть мак 10 хвилин.

3. Обережно злийте зайву воду з маку, додайте в нього 2 ст.л. цукру та розмішайте.

4. Розкачайте тісто в пласт товщиною буквально пару міліметрів і виріжте кружальця за допомогою склянки чи форми. Залишки тіста зліпіть разом, знову розкачайте та видавіть кружальця.

5. У кожне кружальце викладіть начинку – приблизно 1-1,5 ч.л. та заліпіть вареники.

6. Закипʼятіть воду в каструлі та варіть вареники 4 хвилини після закипання. Перед подачею змастіть їх маслом або медом, щоб вони не злипалися.

З гарбузом та на основі рецепту 16 століття: готуємо яблучні пироги

Вареники з капустою, приготовані на парі

Приготування - 1 година 10 хвилин, 4 порції.

Інгредієнти для тіста:

- 400 г пшеничного борошна

- ½ ч. л. солі

- ½ ч. л. цукру

- ½ ч. л. соди

- 300 мл кефіру

- 1 ст. л. борошна для підпилу

Для начинки:

- 350 г білокачанної капусти

- 1 велика морква

- 1 велика цибулина

- 2-3 ст. л рослинної олії

- 50 г вершкового масла

- сіль до смаку

- перець до смаку.

Уряд хоче компенсувати дефіцит мʼясних, молочних і рибних продуктів: підготовлено концепцію

Покроковий рецепт:

1. У великій мисці змішайте 400 г борошна, ½ ч. л. цукру, ½ ч. л. соди, ½ ч. л. солі та перемішайте.

2. Додайте в миску до сухих інгредієнтів 300 мл кефіру та замісіть тісто. Почніть замішувати спершу ложкою у мисці, а потім присипте робочу поверхню 1 ст. л. борошна, викладіть зверху тісто та гарно його вимісіть його руками протягом 2-3 хв.

3. Сформуйте з тіста кулю, загорніть її в харчову плівку та залиште відпочити на 10-15 хв.

4. Для начинки: наріжте 350 г капусти, переріжте нашатковану капусту навпіл, якщо шматочки вийшли дуже довгими. Очистьте 1 цибулю та 1 моркву. Моркву натріть на крупній терці, а цибулю наріжте кубиками.

5. На сковорідку налийте 2-3 ст. л. рослинної олії, розігрійте та викладіть цибулю, смажте 1 хв потім додайте до неї моркву та смажте овочі ще приблизно 2 хв.

6. Викладіть на пательню нарізану капусту, посоліть та поперчіть до смаку, перемішайте інгредієнти та тушкуйте 15 хв під закритою кришкою. Час від часу помішуйте. Готову капусту викладіть на окрему тарілку, щоб вона охолонула, і вам було комфортно працювати з начинкою.

7. Тісто розкачайте у рівномірний пласт, товщиною 4-5 мм. За допомогою склянки виріжте кружальця тіста. На кожне кружальце викладіть начинку, по 1 ч. л. з гіркою. Заліпіть краї вареників.

Викладіть вареники в пароварку та готуйте 10 хв. Готову страву перекладіть в миску та подавайте з 50 г вершкового масла.

Налисники з яблуками

Приготування - 1 год 5 хв, Порції - 6,

Інгредієнти:

- 200 г пшеничного борошна

- 1 ст. л. цукру

- ½ ч. л. солі

- 2 ст. л. рослинної олії

- 500 мл молока

Для начинки:

- 500 г (приблизно 3 шт.) кисло-солодких яблук

- 50 г вершкового масла

- 2 ст. л. цукру.

Ціни на продукти: у Мінагрополітики розповіли, які зміни можливі в наступні 4-5 місяців

Покроковий рецепт:

1. У велику суху миску всипте 200 г борошна, 1 ст. л. цукру, ½ ч. л. солі та перемішайте.

2. Додайте до сухих інгредієнтів половину підготовленого молока — 250 мл та 2 ст. л. рослинної олії. Перемішайте масу вінчиком.

3. Додайте до тіста решту молока та ще раз ретельно вимішайте вінчиком, щоб не залишилося грудочок. Залиште тісто постояти 15 хв.

4. Змажте пательню кількома краплями рослинної олії, добре розігрійте та, за допомогою черпака, вилийте порцію тіста. Рівномірно розподіліть тісто поверхнею, нахиляючи пательню вверх-вниз. Смажте млинці по 1-2 хв з обох боків.

5. Для начинки: помийте та почистьте 500 г яблук. Виріжте з яблук насіннєву коробочку та наріжте фрукт кубиками.

6. Викладіть на розігріту пательню 50 г вершкового масла, дочекайтеся, доки воно розтане. Тоді додайте на пательню нарізані яблука та 2 ст. л. цукру. Перемішайте інгредієнти, накрийте кришкою та протушкуйте на невеликому вогні 10 хв. Готову начинку перекладіть на тарілку та залиште охолонути за кімнатної температури.

7. Тепер сформуйте налисники. На кожен млинець викладіть по 2-3 ст. л. яблучної начинки та загорніть рулетом. Подавайте налисники теплими, зі сметаною або іншим улюбленим соусом.