Уряд хоче компенсувати дефіцит мʼясних, молочних і рибних продуктів: підготовлено концепцію

Уряд затвердив програму розвитку тваринництва в Україні до 2033 року, яка стане кроком для відновлення галузі та її інтеграції у світову економіку. Про це повідомили в міністерстві аграрної політики та продовольства, пише УНН.

"Уряд схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва до 2033 року. Це фундаментальний крок, який визначає майбутнє галузі та її інтеграцію в європейську та світову економіку. Адже тваринництво – важливий напрям розвитку українського агросектору", - повідомили в Мінагро.

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За даними міністра агрополітики Віталія Коваля, завдяки новій програмі українці матимуть доступ до більшої кількості якісних продуктів: до 70 кг м’яса, 270 кг молочних виробів та 389 яєць на рік на одну особу.

Також, частка фермерів у виробництві тваринницької продукції зросте до 10% серед усіх підприємств галузі.

Обсяги молочної сировини, що спрямовуються на промислову переробку, збільшаться до 6 млн тонн.

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Селекційні програми сприятимуть вирощуванню продуктивних порід, що зміцнить конкурентоспроможність українського тваринництва.

Ще мінагрополітики працює над збільшенням можливостей виходу української тваринницької продукції на міжнародні ринки.

Також планують впровадження сучасних технологій допоможе знизити екологічне навантаження від виробництва та покращити умови утримання тварин.

"Невдовзі Мінагрополітики представить детальну програму з конкретними кроками та заходами для розвитку тваринництва. Це стане підґрунтям для спрямування державної підтримки у галузь. Ефект синергії зусиль та видатків бюджетів різних рівнів надасть додатковий поштовх для розвитку тваринництва", - додали у міністерстві.

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Згідно з Концепцією розвитку тваринництва, у 2021 році продукти тваринного походження становили лише 30% у загальній калорійності раціону населення, тоді як оптимальний рівень мав би досягати 55%.

Виробництво ж м’яса залишається незбалансованим: переважає продукція птахівництва, частка якої у структурі споживання м’яса зросла майже до 50%, тоді як виробництво яловичини, кролятини та баранини майже зникло.

Крім того, населення відчуває дефіцит молочних і рибних продуктів, що негативно позначається на здоров’ї нації.

Цікаво, що за період повномасштабної війни кількість втрачених сільськогосподарських тварин становить 238 тис. голів великої рогатої худоби, 544 тис. голів свиней, 131 тис. голів овець та кіз і майже 13 млн. голів птиці.

Загалом, в період з 2010 по 2023 роки кількість великої рогатої худоби зменшилася з 4,8 млн. голів до 2,3 млн. (у 2,2 раза):

зокрема корів — з 2,7 млн. голів до 1,3 млн. голів (у 2,2 раза);

свиней — з 7,6 млн. голів до 5 млн. голів (у 1,5 раза);

овець і кіз — з 1,8 млн. голів до 0,9 млн. голів (у 2 рази),

птиці — з 191,4 млн. голів до 180,5 млн. голів.

У таких галузях, як конярство, кролівництво, звірівництво та бджільництво, поголів’я переважно збереглося лише в особистих селянських господарствах, тоді як шовківництво фактично зникло.

Нагадаємо

Минулого року Кабінет Міністрів ухвалив постанову спрямовану на стимулювання розвитку та залучення інвестицій у тваринницьку галузь.