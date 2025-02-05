Правительство хочет компенсировать дефицит мясных, молочных и рыбных продуктов: подготовлена концепция

Правительство утвердило программу развития животноводства в Украине до 2033 года, которая станет шагом для восстановления отрасли и ее интеграции в мировую экономику. Об этом сообщили в министерстве аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.

"Правительство одобрило Концепцию Государственной целевой экономической программы развития животноводства до 2033 года. Это фундаментальный шаг, который определяет будущее отрасли и ее интеграцию в европейскую и мировую экономику. Ведь животноводство - важное направление развития украинского агросектора", - сообщили в Минагро.

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По данным министра агрополитики Виталия Коваля, благодаря новой программе украинцы будут иметь доступ к большему количеству качественных продуктов: до 70 кг мяса, 270 кг молочных изделий и 389 яиц в год на одного человека.

Также, доля фермеров в производстве животноводческой продукции возрастет до 10% среди всех предприятий отрасли.

Объемы молочного сырья, направляемых на промышленную переработку, увеличатся до 6 млн тонн.

Селекционные программы будут способствовать выращиванию продуктивных пород, что укрепит конкурентоспособность украинского животноводства.

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Еще минагрополитики работает над увеличением возможностей выхода украинской животноводческой продукции на международные рынки.

Также планируют внедрение современных технологий поможет снизить экологическую нагрузку от производства и улучшить условия содержания животных.

"Вскоре Минагрополитики представит подробную программу с конкретными шагами и мерами для развития животноводства. Это станет основой для направления государственной поддержки в отрасль. Эффект синергии усилий и расходов бюджетов разных уровней даст дополнительный толчок для развития животноводства", - добавили в министерстве.

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Согласно Концепции развития животноводства, в 2021 году продукты животного происхождения составляли лишь 30% в общей калорийности рациона населения, тогда как оптимальный уровень должен был бы достигать 55%.

Производство же мяса остается несбалансированным: преобладает продукция птицеводства, доля которой в структуре потребления мяса выросла почти до 50%, тогда как производство говядины, крольчатины и баранины почти исчезло.

Кроме того, население испытывает дефицит молочных и рыбных продуктов, что негативно сказывается на здоровье нации.

Интересно, что за период полномасштабной войны количество потерянных сельскохозяйственных животных составляет 238 тыс. голов крупного рогатого скота, 544 тыс. голов свиней, 131 тыс. голов овец и коз и почти 13 млн. голов птицы.

В общем, в период с 2010 по 2023 годы количество крупного рогатого скота уменьшилось с 4,8 млн. голов до 2,3 млн. (в 2,2 раза):

в частности коров - с 2,7 млн. голов до 1,3 млн. голов (в 2,2 раза);

свиней - с 7,6 млн. голов до 5 млн. голов (в 1,5 раза);

овец и коз - с 1,8 млн. голов до 0,9 млн. голов (в 2 раза),

птицы - с 191,4 млн. голов до 180,5 млн. голов.

В таких отраслях, как коневодство, кролиководство, звероводство и пчеловодство, поголовье преимущественно сохранилось только в личных крестьянских хозяйствах, тогда как шелководство фактически исчезло.

Напомним

В прошлом году Кабинет Министров принял постановление направленное на стимулирование развития и привлечения инвестиций в животноводческую отрасль.