Уряд подвоїв ліміт на кредити для виробників тваринницької галузі
Київ • УНН
Кабінет Міністрів подвоїв кредитний ліміт за програмою "Доступні кредити 5-7-9" для стимулювання розвитку тваринницької галузі та залучення інвестицій.
Кабінет Міністрів ухвалив постанову спрямовану на стимулювання розвитку та залучення інвестицій у тваринницьку галузь. Рішення було прийняте під час останнього засідання Уряду. Про це УНН пише з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.
Деталі
Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 473, яка передбачає заходи для стимулювання розвитку тваринництва і залучення інвестицій у галузь. Рішення, прийняте під час останнього засідання уряду, включає збільшення пільгового кредитного ліміту для суб'єктів цієї сфери.
Постанова Уряду підвищує кредитний ліміт за програмою "Доступні кредити 5-7-9" для аграріїв, які займаються тваринництвом, з 90 млн грн до 150 млн грн. Тобто підприємці в галузі тваринництва зможуть майже вдвічі збільшити кредитний портфель. Це стимулюватиме розвиток галузі і сприятиме відновленню тваринництва
Фінансова допомога надається підприємствам, що знаходяться поза зоною активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Тваринницька галузь значно постраждала від повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, відбулося зниження чисельності сільськогосподарських тварин, особливо великої рогатої худоби, овець і кіз, а також зменшилися обсяги виробництва деяких видів м'яса та молочних продуктів.
Нагадаємо
В Державному аграрному реєстрі, 1 травня 2024 року, розпочнеться прийом заявок на бюджетні для аграріїв з постраждалих внаслідок агресії рф регіонів України.
Понад 52 тисячі кредитів отримали підприємці з початку дії воєнного стану29.04.24, 12:49 • 76912 переглядiв