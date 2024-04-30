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З 1 травня розпочинається прийом заявок на субсидії від сільгоспвиробників постраждалих регіонів – ДАР

З 1 травня розпочинається прийом заявок на субсидії від сільгоспвиробників постраждалих регіонів – ДАР

Київ • УНН

 • 25801 перегляди

З 1 травня Державний аграрний реєстр розпочне прийом заявок на отримання бюджетних дотацій у розмірі 8 000 гривень на гектар для агровиробників, які мають у власності або користуванні до 120 гектарів землі в окремих районах Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що постраждали від російської агресії.

В Державному аграрному реєстрі, 1 травня 2024 року, розпочнеться прийом заявок на бюджетні для аграріїв з  постраждалих внаслідок агресії рф регіонів України. Про це передає УНН із посиланням на Державний аграрний реєстр та урядовий портал.

Деталі

Субсидія на землю для аграріїв з постраждалих регіонів: з 1 травня розпочинається прийом заявок на окрему бюджетну субсидію для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії.

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Кошти у розмірі 8 тис. грн на 1 га надаватимуться виробникам сільськогосподарської продукції, що мають у власності або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що допомогу зможуть отримати сільгосптоваровиробники окремих районів Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Довідково

Вказана допомога надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2022 № 918 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 15.03.2024 № 300).

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