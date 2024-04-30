З 1 травня розпочинається прийом заявок на субсидії від сільгоспвиробників постраждалих регіонів – ДАР
Київ • УНН
З 1 травня Державний аграрний реєстр розпочне прийом заявок на отримання бюджетних дотацій у розмірі 8 000 гривень на гектар для агровиробників, які мають у власності або користуванні до 120 гектарів землі в окремих районах Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що постраждали від російської агресії.
В Державному аграрному реєстрі, 1 травня 2024 року, розпочнеться прийом заявок на бюджетні для аграріїв з постраждалих внаслідок агресії рф регіонів України. Про це передає УНН із посиланням на Державний аграрний реєстр та урядовий портал.
Деталі
Субсидія на землю для аграріїв з постраждалих регіонів: з 1 травня розпочинається прийом заявок на окрему бюджетну субсидію для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії.
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Кошти у розмірі 8 тис. грн на 1 га надаватимуться виробникам сільськогосподарської продукції, що мають у власності або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення
Зазначається, що допомогу зможуть отримати сільгосптоваровиробники окремих районів Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.
Довідково
Вказана допомога надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2022 № 918 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 15.03.2024 № 300).
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