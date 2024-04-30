С 1 мая начинается прием заявок на субсидии от сельхозпроизводителей пострадавших регионов - ДАР

В Государственном аграрном реестре, 1 мая 2024 года, начнется прием заявок на бюджетные для аграриев с пострадавших в результате агрессии РФ регионов Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на Государственный аграрный реестр и правительственный портал.

Детали

Субсидия на землю для аграриев из пострадавших регионов: с 1 мая начинается прием заявок на отдельную бюджетную субсидию для аграриев с деоккупированных территорий и территорий, на которых завершены боевые действия.

Аграрии могут получить 25% компенсации за сельхозтехнику от украинских производителей

Средства в размере 8 тыс. грн на 1 га будут предоставляться производителям сельскохозяйственной продукции, имеющим в собственности или пользовании до 120 га земель сельскохозяйственного назначения - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь смогут получить сельхозтоваропроизводители отдельных районов Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Справочно

Указанная помощь предоставляется в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.08.2022 № 918 (с изменениями, внесенными постановлением КМУ от 15.03.2024 № 300).

Посевная-2024: украинские аграрии засеяли уже более 2 млн гектаров зерна