Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
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У россии нет сил для повторного наступления на границе с Украиной - Демченко
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В Украине обесточены более 470 населенных пунктов, в Укрэнерго призывают уменьшить потребление электричества вечером
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВАЭксклюзив
Демченко: увеличение численности штата пограничников - это условия сегодняшнего дня
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С 1 мая начинается прием заявок на субсидии от сельхозпроизводителей пострадавших регионов - ДАР
С 1 мая Государственный аграрный реестр начнет прием заявок на получение бюджетных дотаций в размере 8 000 гривен на гектар для агропроизводителей, которые имеют в собственности или пользовании до 120 гектаров земли в отдельных районах Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, пострадавших от российской агрессии.
Глава Нацсовета считает, что официальные лица и государственные организации должны быть вне Telegram
Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк считает, что государство должно прекратить официальное общение в Telegram и постепенно переходить на другие мессенджеры, а регулирование Telegram осуществлять в сотрудничестве с европейскими партнерами.
Президент и первая леди обсудили с герцогиней Эдинбургской расследование преступлений рф против Украины
Президент Зеленский и первая леди Зеленская встретились с герцогиней Эдинбургской Софи, поблагодарив ее за поддержку Великобритании, включая военную помощь и поддержку в борьбе с сексуальным насилием на войне.
Украинских мужчин с просроченным паспортом не будут высылать из Эстонии
Украинские мужчины призывного возраста с просроченными паспортами, которые легально проживают в Эстонии, не подвергнутся принудительной репатриации в связи с войной, а их возможность подать заявление на получение или продление вида на жительство не будет ограничена.
Удар рф по Харькову: мэр уточнил информацию о пострадавших
По обновленной информации от Харькова Игоря Терехова, один человек погиб и семеро получили ранения в результате атаки россиян на город.
У россии нет сил для повторного наступления на границе с Украиной - Демченко
России не хватает сил для нового наступления на украинско-белорусской границе, но Украина сохраняет бдительность, увеличивая количество пограничников и отслеживая ситуацию, сообщил представитель Государственной пограничной службы.
В Киеве грузовик врезался в столб и перевернулся: появилось видео
Водитель грузовика DAF не справился с управлением, врезался в электроопору и перевернулся на тротуар в Соломенском районе из-за того, что не выбрал безопасную скорость, а также был обнаружен за рулем без действительного страхового полиса.
В Украине обесточены более 470 населенных пунктов, в Укрэнерго призывают уменьшить потребление электричества вечером
Более 470 населенных пунктов в Украине остаются без электроэнергии из-за боевых действий и технических проблем. Украинцев призывают уменьшить потребление в вечерние пиковые часы.
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины работает над решением вопроса задержания водителей грузовиков прямо на рейсах работниками отделов РТЦК в Закарпатской области.
Демченко: увеличение численности штата пограничников - это условия сегодняшнего дня
Украина увеличивает количество пограничников и создает дополнительные подразделения для усиления безопасности границы, особенно на деоккупированных территориях и вдоль границы с россией и беларусью.