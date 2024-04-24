Аграрии могут получить 25% компенсации за сельхозтехнику от украинских производителей

В рамках программы "Сделано в Украине", аграрии получат 25% компенсации за покупку сельхозтехники от 44 украинских производителей.

Об этом сообщило Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Аграрии имеют возможность получить 25% компенсации стоимости купленной сельхозтехники от 44 украинских производителей. Обновленный перечень техники и оборудования для агропромышленного комплекса, частично финансируется государством, включает 2 289 позиций от этих производителей. Приказ об утверждении этого перечня подписала первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Поддержка отечественного производителя и его развития, стимулирование спроса на сделанное в Украине - основа нашей государственной политики. Благодаря программе компенсации стоимости сельхозтехники рассчитываем не только дать толчок для развития украинских машиностроительных предприятий, но и помочь нашим аграриям, которые смогут стать более конкурентоспособными на рынке за счет снижения затрат на основные средства производства. Кроме того, эта программа поможет агропроизводителям обновить парк техники и стать более продуктивными. В этом году на реализацию программы мы заложили в бюджет 1 млрд грн и рассчитываем, что поддержкой от государства смогут воспользоваться около 4 000 аграриев - отметила Свириденко.

По состоянию на сегодня, в обновленный перечень украинской техники и оборудования для агропромышленного комплекса, который частично финансируется из бюджета, включено 2 289 позиций от 44 производителей сельхозмашин и оборудования.

В обновленный перечень оборудования для агропромышленного комплекса, который получает частичное финансирование из госбюджета, входят различные машины и устройства. Среди них - тракторы для сельского и лесного хозяйства, почвообрабатывающая техника, такая как плуги, бороны и культиваторы, посевные комплексы, бункеры для семян, системы для перегрузки и хранения зерна.

Также в перечень входят машины для очистки и сортировки семян и зерновых, средства для внесения удобрений, опрыскиватели для защиты растений, прицепы для перевозки зерна, а также оборудование для животноводства, садоводства, ягодоводства и зерносушки.

Напомним,

Украина и Италия договорились сотрудничать в продвижении украинских брендов в мире и поддержку выхода украинских производителей на международные рынки через программу "Сделано в Украине".