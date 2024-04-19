Посевная-2024: украинские аграрии засеяли уже более 2 млн гектаров зерна

В Украине засеяно уже более 2 млн гектаров яровых зерновых и зернобобовых, сообщили в пятницу в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"На контролируемой Украиной территории уже засеяно 2 млн 053,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур", - указали в министерстве.

Из них, как сообщается, в частности:

кукурузы - 748,7 тыс. га;

ячменя - 741,5 тыс. га;

пшеницы - 204,7 тыс. га;

гороха - 157 тыс. га;

овса - 136,6 тыс. га.

За прошедшую неделю аграрии, как указано, посеяли 792,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.

Подсолнечника посеяно на 1 395,9 тыс. га. Сахарной свеклы на 223,7 тыс. га. В Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях сев ранних зерновых и сахарной свеклы завершен.

Аграрии 15 областей сеют сою, уже посеяно 116,3 тыс. га.

В Киевской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Херсонской и Черниговской областях начали сев гречки и проса.

Урожай зерновых и масличных прогнозируется в этом году на уровне около 74 млн тонн - Минагрополитики