Урожай зерновых и масличных прогнозируется в этом году на уровне около 74 млн тонн - Минагрополитики

Минагрополитики прогнозирует урожай зерновых и масличных культур в этом году на уровне около 74 млн тонн, пишет УНН.

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Из них около 52,4 млн тонн зерновых и 21,7 млн тонн масличных - сообщили в министерстве.

В начале прошлого года общий валовой сбор зерновых и масличных на 2023 год, как указано, тоже прогнозировался почти на 13% меньше по сравнению с предыдущим периодом, на уровне 63,5 млн тонн. "Но погодные условия способствовали увеличению урожая. Поэтому в 2023 году валовое производство достигло около 82 млн тонн, из которых зерновых более 60 млн тонн, масличных - около 22 млн тонн", - указали в Минагрополитики.

"Так что прогнозы относительно показателей валовых сборов носят предварительный характер и будут корректироваться в течение года в зависимости от обстоятельств, в первую очередь погодных условий", - отметили в ведомстве.

Прогнозируется, что в этом году аграрии смогут собрать зерновых в таких объемах: пшеницы - 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя - 4,9 млн тонн (в 2023 г. - 5,7 млн тонн) и кукурузы - 26,7 млн тонн (было 30,5 млн тонн).

Среди масличных прогнозируется увеличение объемов сои. Этой культуры предполагается производство 5,2 млн тонн. В 2023 году было собрано 4,7 млн тонн. Производство подсолнечника прогнозируется на уровне 12,4 млн тонн, в прошлом году его было собрано 12,9 млн тонн. Рапса прогнозируется сбор 4,1 млн тонн, в прошлом году было собрано 4,7 млн тонн.

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур прогнозируются на уровне 10,6 млн. га (-395 тыс. га к показателю 2023 года). Из них, озимой пшеницы посеяно на 4,3 млн га (-0,3 млн га), яровой пшеницы ожидается 0,2 млн га (+0,2 тыс. га). Озимый ячмень посеян на 0,47 млн га (-0,15 млн га), площадь ярового ячменя прогнозируется на 0,94 млн га (+0,06 млн га), кукурузы - 3,9 млн га (-62 тыс. га).

Среди масличных увеличиваются площади посева сои. Прогнозируется, что она будет посеяна на площади 2,2 млн га. Это почти на 400 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Подсолнечника будет посеяно почти столько же, как и в прошлом году, - на 5,3 млн га. Рапса - на 1,5 млн га, что на 0,1 млн га меньше, чем в прошлом году.

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