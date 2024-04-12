Посевная-2024: украинские аграрии уже засеяли более миллиона гектаров зерна

Украинские аграрии уже засеяли более миллиона гектаров яровых зерновых и зернобобовых, сообщили в пятницу в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"На контролируемой Украиной территории уже засеяно 1 млн 260 тыс. га зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении.

Из которых, в частности:

пшеницы - 173,9 тыс. га;

ячменя - 683,4 тыс. га;

гороха - 147,7 тыс. га;

овса - 117 тыс. га.

За прошедшую неделю аграрии страны, как указано посеяли 408,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Полтавской области, как указано, завершили сев ранних зерновых и зернобобовых культур.

Подсолнечник в целом посеяно на 470,1 тыс. га.

Сахарной свеклы - 157,6 тыс. га. Больше всего в Винницкой области - 42 тыс. га.

Сельхозпроизводители 15 областей начали сев кукурузы. Уже посеяно 120 тыс. га.

Аграрии Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Херсонской областей начали сев гречки и проса.

В 9 областях сеют сою.

По украинскому коридору в Черном море экспортировали уже более 36 млн тонн грузов - Кубраков