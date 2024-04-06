По украинскому коридору в Черном море экспортировали уже более 36 млн тонн грузов - Кубраков

Рекордные 195,7 тысяч тонн груза судно CAPTAIN LEONIDAS под флагом Панамы экспортировало из порта "Южный". В целом украинским морским коридором уже экспортировано более 36 миллионов тонн грузов. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook, передает УНН.

Рекордные 195,7 тысяч тонн на одном судне экспортировали из порта "Южный". CAPTAIN LEONIDAS под флагом Панамы стало крупнейшим судном среди всех, которые заходили в украинские порты после начала полномасштабного вторжения - написал Кубраков.

По его словам, длина этого судна составляет 300 метров, ширина - 50 метров, дедвейт - более 203 тысяч тонн.

Как сообщил Кубраков, по состоянию на сейчас более 36 миллионов тонн грузов экспортировано украинским морским коридором с августа 2023 года. Это выше показателей зерновой инициативы за год существования.

По украинскому коридору прошло уже 1286 судов, которые экспортировали 25 миллионов тонн агропродукции в страны Азии, Африки и Европы. Сейчас на подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 135 судна, которые должны экспортировать 4 миллиона тонн грузов.

В правительстве планируют существенно расширить перечень агрокультур, которые можно выращивать в Украине и экспортировать