В правительстве планируют существенно расширить перечень агрокультур, которые можно выращивать в Украине и экспортировать
Киев • УНН
Правительство планирует значительно расширить список культур, которые можно выращивать и экспортировать в Украину. Незарегистрированные типы семян можно добавить в Список сортов растений ОЭСР, но при определенных условиях.
Правительство внедряет международную практику, которая позволит выращивать и экспортировать семена сортов, которые ранее не были зарегистрированы в Украине. Новые типы семян можно вносить в специальный перечень Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), - для этого предпринимателям необходимо подать заявление о сорте растения и информацию от страны владельца сорта.
Об этом говорится в публикации Минагрополитики, передает УНН.
Детали
В Украине реализуется международная практика по производству и экспорту семян, - Минагрополитики уже выдало подтверждение для двадцати европейских сортов гибридной кукурузы, сведения о которых содержатся в Перечне сортов растений ОЭСР.
Как сообщает ведомство, семенные компании Украины могут выращивать и экспортировать семена сортов, которые не зарегистрированы в Украине. Необходимое условие - внесение их в Перечень сортов растений Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Предприниматели, которые намерены ввезти в Украину такие семена для размножения, должны подать в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявление. В соответствующем обращении необходимо подтвердить сведения о сорте растения. Также важно подтвердить согласие на размножение семян от страны владельца сорта.
Справочно:
Порядок ввоза на территорию Украины семян и посадочного материала сорта, который не внесен в Реестр сортов растений Украины, но содержится в Перечне сортов растений ОЭСР установлен постановлением Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2023 г. № 964.
Украина расширила участие в Схемах сортовой сертификации семян ОЭСР, предназначенных для международной торговли. В частности следующих схемах:
- по крестоцветным и другим масличным или прядильным культурам;
- по сахарной и кормовой свекле от 22 декабря 2017 г. № С (2017) 143;
- и в сортовой сертификации семян трав и бобовых культур от 16 февраля 2022 г. № С(2022)44.
Напомним,
Процессы изменения климата имеют значительное влияние, - они не всегда негативные, поскольку их можно успешно использовать для развития сельскохозяйственного сектора Украины. Сейчас в регионах украинского государства появляются культуры, которые ранее не высаживались на соответствующих территориях.
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