Блокада на границе с Польшей: фермеры возобновили блокирование грузовиков напротив пункта пропуска "Угринов", в очередях около 400 грузовиков

Польские фермеры продолжают ограничивать движение грузовиков в трех пунктах пропуска на границе с Польшей. Всего на пересечение границы ожидают около 400 грузовиков. Об этом в эфире "Суспільне. Студия" рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в среду, передает УНН.

Детали

Учитывая, что польские фермеры возобновили блокирование движения грузовиков "Угриневе", заблокированными, или движение для грузовиков ограничивается по трем направлениям - пункты пропуска "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская". По "Угриневу" по той информации, которую мы имеем от польских коллег, фермеры планируют пропускать где-то по три грузовика раз в 6 часов, которые следуют из Польши в Украину. В сторону Польши из Украины они планируют пропускать по одному грузовику в сутки - сказал Демченко.

Он отметил, что если анализировать вчерашний день, то существенно снизился грузопоток на направлении пункта пропуска "Угринов", где в целом пересекло границу около 30 грузовых транспортных средств в обоих направлениях. До этого пересечение границы колебался где-то на уровне 200 грузовых транспортных средств.

Также он отметил, что польские фермеры вообще не пропускают грузовики по пунктам пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" в сторону Польши. А в сторону Украины пропускают по несколько грузовиков в час.

В очередях где-то 400 грузовиков на этих трех направлениях. На "Угриневе" очереди не было, а большинство из очереди - это на направлении "Ягодин". Также остаются очереди на ранее разблокированных направлениях. Особенно это направление пункта пропуска "Краковец", где 700 грузовых транспортных средств и 400 грузовиков в очереди напротив пункта пропуска "Шегини - сказал Демченко.

Напомним

Польские фермеры планируют возобновить со 2 апреля блокирование в направлении пункта пропуска "Угринов-Долгобичув", где в четверг они временно прекратили свои действия на период Пасхальных праздников.