Понад 52 тисячі кредитів отримали підприємці з початку дії воєнного стану
Київ • УНН
За час воєнного стану підприємці отримали 52 244 кредити на загальну суму 208,7 млрд грн за програмою програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Під час воєнного стану підприємці взяли 52 244 кредити на загальну суму 208,7 мільярдів гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Про це повідомили у міністерстві фінансів, пише УНН.
Минулого тижня в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 389 кредитів на суму 1,8 мільярда гривень від уповноважених банків, із яких 252 кредити на 0,6 мільярда гривень були надані державними банками.
З початку 2024 року підприємці скористалися цією програмою для отримання 8 102 кредитів на загальну суму 31,4 мільярда гривень. З цієї кількості, державні банки видали 5 974 кредити на суму 16,1 мільярда гривень.
Загалом, за період воєнного стану в Україні було видано 52 244 кредити на загальну суму 208,7 мільярда гривень, з яких державні банки надали 39 008 кредитів на 106,5 мільярда гривень.
Станом на 29 квітня поточного року виділено кошти за такими напрямками:
- 17,4 мільярда гривень на інвестиційні проекти;
- 59,1 мільярда гривень для фінансування оборотного капіталу;
- 37,41 мільярда гривень на кредитування сільськогосподарських товаровиробників;
- 13,52 мільярда гривень на переробку агропродукції;
- 57,41 мільярда гривень на цілі, пов'язані з воєнною обороною;
- 10,43 мільярда гривень на кредитування в зонах високого воєнного ризику.
Загалом з початку програми було укладено 87 066 кредитних угод на суму 298,3 мільярда гривень, включно з 59 484 угодами на 133,1 мільярда гривень, наданими державними банками.
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