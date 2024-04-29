Более 52 тысяч кредитов получили предприниматели с начала действия военного положения

Во время военного положения предприниматели взяли 52 244 кредита на общую сумму 208,7 миллиардов гривен по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Об этом сообщили в министерстве финансов, пишет УНН.

На прошлой неделе в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» предприниматели получили 389 кредитов на сумму 1,8 миллиарда гривен от уполномоченных банков, из которых 252 кредита на 0,6 миллиарда гривен были предоставлены государственными банками.

С начала 2024 года предприниматели воспользовались этой программой для получения 8 102 кредитов на общую сумму 31,4 миллиарда гривен. Из этого количества, государственные банки выдали 5 974 кредита на сумму 16,1 миллиарда гривен.

В общем, за период военного положения в Украине было выдано 52 244 кредита на общую сумму 208,7 миллиарда гривен, из которых государственные банки предоставили 39 008 кредитов на 106,5 миллиарда гривен.

По состоянию на 29 апреля текущего года выделены средства по следующим направлениям:

17,4 миллиарда гривен на инвестиционные проекты;

59,1 миллиарда гривен для финансирования оборотного капитала;



37,41 миллиарда гривен на кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей;



13,52 миллиарда гривен на переработку агропродукции;

57,41 миллиарда гривен на цели, связанные с военной обороной;



10,43 миллиарда гривен на кредитование в зонах высокого военного риска.



Всего с начала программы было заключено 87 066 кредитных соглашений на сумму 298,3 миллиарда гривен, включая 59 484 соглашения на 133,1 миллиарда гривен, предоставленными государственными банками.

Напомним,

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, помощь США в размере $7,5 млрд позволит Украине без задержек профинансировать все социальные расходы, такие как пенсии и субсидии.