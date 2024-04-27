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Допомога США дозволить Україні повністю профінансувати соціальні видатки цього року - Шмигаль

Допомога США дозволить Україні повністю профінансувати соціальні видатки цього року - Шмигаль

Київ • УНН

 • 61860 перегляди

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, допомога США у розмірі $7,5 млрд дозволить Україні без затримок профінансувати всі соціальні видатки, такі як пенсії та субсидії.

Уряд завдяки закону про підтримку України від США зможе цього року профінансувати усі соціальні видатки. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Дійсно Конгрес проголосував та виділив для України майже 61 млрд дол. в цьому році. Байден підписав даний закон, допомога вже розпочата. 50 млрд це значна військова частина цієї допомоги і вона вже надходить в Україну для підтримки наших Збройних сил, для підтримки наших спроможностей захищати нашу державу 

- сказав Шмигаль.

Він нагадав, що 7,8 млрд – це бюджетна підтримка.

Ще частина цих коштів, а саме 7,5 млрд дол. – це пряме бюджетне фінансування. Це як раз та частина бюджетного пазла, якого нам не вистачало для того, щоб закрити дефіцит бюджету до кінця цього року. Фактично ми точно впевнені, що цього року й чесно кажучи ми вже впевнені й в наступному році, ми точно профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, субсидії, тобто все, що держава має виконати ми будемо виконувати вчасно, без затримок в повному обсязі. Американська допомога дає нам впевненість у виконанні цих зобов’язань 

- розповів Шмигаль.

Доповнення

20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні.

Президент США Джо Байден заявив, що зброю та обладнання буде відправлено в Україну вже цього тижня.

США готують найбільший в історії пакет військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів, включно із системами Patriot, артилерійськими боєприпасами, безпілотниками, зброєю проти дронів і ракетами класу "повітря-повітря", хоча на доставку обладнання можуть піти роки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
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