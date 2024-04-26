США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  14471 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  101206 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  103606 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  104056 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  70296 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  72139 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152665 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167611 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172088 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

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После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151236 просмотра

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"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  172806 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  313523 просмотра

США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден

На этой неделе США отправляют оружие и оборудование в Украину, чтобы помочь ей защититься от российских бомбардировок.

Война •   •  3277 просмотра
США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден

Поврежденная во время оккупации аналитическая лаборатория ЧАЭС восстановлена на 40 процентов - Шевчук

Центральная аналитическая лаборатория на Чернобыльской АЭС, которая была разграблена российскими войсками во время оккупации, уже восстановлена на 40% с помощью международных партнеров.

Общество •   •  3043 просмотра
Поврежденная во время оккупации аналитическая лаборатория ЧАЭС восстановлена на 40 процентов - Шевчук

Впервые с украинским дубляжом: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

GSC Game World выпустила новый трейлер с украинским дубляжом долгожданной игры S. T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, демонстрирующий Припять и Чернобыльскую атомную электростанцию.

Технологии •   •  2529 просмотра
Впервые с украинским дубляжом: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Шпионил за артиллерией ВСУ на Николаевщине: информатор гру приговорен к 11 годам тюрьмы

Информатора гру был приговорен к 11 годам лишения свободы за попытку предоставить российской военной разведке информацию об огневых позициях украинской артиллерии в Николаевской области, для нанесения прицельных ракетных ударов и ударов с беспилотников.

Война •   •  4342 просмотра
Шпионил за артиллерией ВСУ на Николаевщине: информатор гру приговорен к 11 годам тюрьмы

Huawei на первой позиции рынка смартфонов КНР, Apple опустилась на пятую строчку

Huawei вернула себе первенство на китайском рынке смартфонов с долей 17%, в то время как Apple опустилась на 5-е место с падением поставок на 25%.

Новости Мира •   •  3453 просмотра
Huawei на первой позиции рынка смартфонов КНР, Apple опустилась на пятую строчку

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Новая команда министерства обороны Украины столкнулась с мощной информационной атакой и потенциальными грязными медиа-провокациями, вероятно, организованными бывшими поставщиками продовольствия для Вооруженных Сил, которые стремятся восстановить свою монополию на рынке продовольственного обеспечения ВСУ.

Криминал и ЧП •   •  87186 просмотра
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% тратится на заработную плату 45 работникам.

публикации •   •  98321 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

С начала года Украина получила 12 млрд долларов помощи от партнеров

С начала года Украина получила $12 млрд помощи от партнеров, включая $1,5 млрд от ЕС и $8 млрд от США.

Экономика •   •  5847 просмотра
С начала года Украина получила 12 млрд долларов помощи от партнеров

Не смогли найти работу за границей: двое братьев вплавь через реку возвращались в Украину

Двое братьев, которые несколько лет жили в Германии, решили нелегально вернуться в Украину из-за нехватки работы, переправившись через реку Западный Буг в гидрокостюмах.

Криминал и ЧП •   •  3945 просмотра
Не смогли найти работу за границей: двое братьев вплавь через реку возвращались в Украину

Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, ранены два волонтера и их сын - ОВА

Двое волонтеров и их сын получили ранения, когда вражеский беспилотник попал в их автомобиль в селе Сотница Казачок Харьковской области после доставки гуманитарной помощи.

Война •   •  4830 просмотра
Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, ранены два волонтера и их сын - ОВА