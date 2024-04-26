США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что оружие и оборудование будут отправлены в Украину уже на этой неделе, передает УНН.

... на этой неделе мы отправляем оружие и оборудование в Украину, поскольку она защищается от российской бомбардировки - сообщил Байден в Twitter.

Кроме того, президент США напомнил, что в среду утром пакет национальной безопасности попал на его стол и он подписал "подписал его как закон".

"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко

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США готовят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов, включая системы Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие против беспилотников и ракеты класса "воздух-воздух", хотя на доставку оборудования могут уйти годы.