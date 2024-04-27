Помощь США позволит Украине полностью профинансировать социальные расходы в этом году - Шмыгаль

Правительство благодаря закону о поддержке Украины от США сможет в этом году профинансировать все социальные расходы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Действительно Конгресс проголосовал и выделил для Украины почти 61 млрд долл. в этом году. Байден подписал данный закон, помощь уже начата. 50 млрд это значительная военная часть этой помощи и она уже поступает в Украину для поддержки наших Вооруженных сил, для поддержки наших возможностей защищать наше государство - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что 7,8 млрд - это бюджетная поддержка.

Еще часть этих средств, а именно 7,5 млрд долл. - это прямое бюджетное финансирование. Это как раз та часть бюджетного пазла, которого нам не хватало для того, чтобы закрыть дефицит бюджета до конца этого года. Фактически мы точно уверены, что в этом году и честно говоря мы уже уверены и в следующем году, мы точно профинансируем все социальные платежи, все пенсии, субсидии, то есть все, что государство должно выполнить мы будем выполнять вовремя, без задержек в полном объеме. Американская помощь дает нам уверенность в выполнении этих обязательств - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

20 апреля Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что оружие и оборудование будет отправлено в Украину уже на этой неделе.

США готовят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов, включая системы Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие против дронов и ракеты класса "воздух-воздух", хотя на доставку оборудования могут уйти годы.