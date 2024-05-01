Правительство удвоило лимит на кредиты для производителей животноводческой отрасли

Кабинет Министров принял постановление направленное на стимулирование развития и привлечения инвестиций в животноводческую отрасль. Решение было принято во время последнего заседания Правительства. Об этом УНН пишет с ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия.

Детали

Кабинет Министров принял постановление № 473, которое предусматривает меры для стимулирования развития животноводства и привлечения инвестиций в отрасль. Решение, принятое во время последнего заседания правительства, включает увеличение льготного кредитного лимита для субъектов этой сферы.

Постановление Правительства повышает кредитный лимит по программе "Доступные кредиты 5-7-9" для аграриев, которые занимаются животноводством, с 90 млн грн до 150 млн грн. То есть предприниматели в отрасли животноводства смогут почти вдвое увеличить кредитный портфель. Это будет стимулировать развитие отрасли и способствовать восстановлению животноводства - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Финансовая помощь предоставляется предприятиям, находящимся вне зоны активных боевых действий или на временно оккупированных территориях. Животноводческая отрасль значительно пострадала от полномасштабного вторжения России. В частности, произошло снижение численности сельскохозяйственных животных, особенно крупного рогатого скота, овец и коз, а также уменьшились объемы производства некоторых видов мяса и молочных продуктов.

Напомним

В Государственном аграрном реестре, 1 мая 2024 года, начнется прием заявок на бюджетные для аграриев из пострадавших в результате агрессии РФ регионов Украины.

Более 52 тысяч кредитов получили предприниматели с начала действия военного положения