Мы уверены, куда идут деньги: посол Евросоюза о поддержке Украины
Киев • УНН
Посол ЕС Катарина Матернова заявила о надежной системе отслеживания средств, предоставляемых Украине. Значительная часть помощи поступает через Минфин, а остальное - через гранты общественным организациям.
Европейский Союз имеет надежные процессы, которые позволяют отследить, куда идут его деньги в Украине. ЕС предоставляет значительную часть средств в виде бюджетной поддержки, которая поступает в Министерство финансов Украины. Об этом заявила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова журналистам, передает корреспондент УНН.
Я не могу говорить за США или президента США, но я могу сказать, что во всей нашей поддержке Украины мы имеем очень надежные процессы, которые позволяют отслеживать, куда идут деньги. Мы предоставляем значительную часть средств в виде бюджетной поддержки, которая поступает в Министерство финансов Украины
Она отметила, что ЕС также предоставляет деньги через различные гранты, например, общественным организациям, которые несут ответственность за использование денег.
Поэтому мы уверены относительно того, куда идут деньги
Напомним
Накануне Трамп заявлял, что США выделили Украине 350 млрд миллиардов помощи, однако отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство.
Президент Зеленский ответил, что Украина потратила на войну с рф 320 млрд долларов, из которых 200 млрд - было иностранной военной помощью. В то же время, США предоставили только 67 млрд долларов военной помощи с начала полномасштабного вторжения.