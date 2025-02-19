Ми впевнені, куди йдуть гроші: посол Євросоюзу про підтримку України

Європейський Союз має надійні процеси, які дозволяють відстежити, куди йдуть його гроші в Україні. ЄС надає значну частину коштів у вигляді бюджетної підтримки, яка надходить до Міністерства фінансів України. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова журналістам, передає кореспондент УНН.

Я не можу говорити за США чи президента США, але я можу сказати, що в усій нашій підтримці України ми маємо дуже надійні процеси, які дозволяють відстежувати, куди йдуть гроші. Ми надаємо значну частину коштів у вигляді бюджетної підтримки, яка надходить до Міністерства фінансів України - сказала Матернова.

Вона зазначила, що ЄС також надає гроші через різні гранти, наприклад, громадським організаціям, які несуть відповідальність за використання грошей.

Тож ми впевнені щодо того, куди йдуть гроші - додала Матернова.

Нагадаємо

Напередодні Трамп заявляв, що США виділили Україні 350 млрд мільярдів допомоги, однак відсутність звітності щодо використання цих коштів викликає занепокоєння.

Президент Зеленський відповів, що Україна витратила на війну з рф 320 млрд доларів, з яких 200 млрд - було іноземною військовою допомогою. Водночас, США надали лише 67 млрд доларів військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення.