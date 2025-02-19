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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120383 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181494 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146003 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137851 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116863 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107650 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Ми впевнені, куди йдуть гроші: посол Євросоюзу про підтримку України

Київ • УНН

 • 71428 перегляди

Посол ЄС Катаріна Матернова заявила про надійну систему відстеження коштів, що надаються Україні. Значна частина допомоги надходить через Мінфін, а решта - через гранти громадським організаціям.

Європейський Союз має надійні процеси, які дозволяють відстежити, куди йдуть його гроші в Україні. ЄС надає значну частину коштів у вигляді бюджетної підтримки, яка надходить до Міністерства фінансів України. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова журналістам, передає кореспондент УНН.

Я не можу говорити за США чи президента США, але я можу сказати, що в усій нашій підтримці України ми маємо дуже надійні процеси, які дозволяють відстежувати, куди йдуть гроші. Ми надаємо значну частину коштів у вигляді бюджетної підтримки, яка надходить до Міністерства фінансів України 

- сказала Матернова.

Вона зазначила, що ЄС також надає гроші через різні гранти, наприклад, громадським організаціям, які несуть відповідальність за використання грошей.

Тож ми впевнені щодо того, куди йдуть гроші 

- додала Матернова.

Нагадаємо

Напередодні Трамп заявляв, що США виділили Україні 350 млрд мільярдів допомоги, однак відсутність звітності щодо використання цих коштів викликає занепокоєння.

Президент Зеленський відповів, що Україна витратила на війну з рф 320 млрд доларів, з яких 200 млрд - було іноземною військовою допомогою. Водночас, США надали лише 67 млрд доларів військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення.

Павло Башинський

Павло Башинський

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donald-trampДональд Трамп
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