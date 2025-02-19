Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя
Киев • УНН
45-летний фронтмен The Libertines борется с диабетом 2 типа и получил предупреждение от врачей о возможной ампутации пальцев ног. Музыкант вынужден выступать сидя и изменить образ жизни после отказа от наркотиков.
Пит Доэрти пережил несколько сложных лет как рок-звезда и был более известен из-за своих наркотических выходок. Недавно он рассказал, что врачи предупредили о риске ампутации пальцев на ногах в разгар борьбы с диабетом 2 типа.
Передает УНН со ссылкой на NME и DailyMail.
Пит Доэрти, 45-летний фронтмен и солист групп Libertines и Babyshambles рассказал, что врачи диагностировали у него диабет 2 типа. Музыкант в последнее время выступает в своем нынешнем европейском туре сидя.
Например, на сцене в Мюнхене он объяснил зрителям:
Сегодня я ходил к врачу, и он сказал: "Ты должен максимально облегчить нагрузку на ноги, иначе ты потеряешь пальцы на ногах"
Пит, который имел широкую резонансную борьбу с наркотиками, отказался от "важных ядов", чтобы улучшить свое здоровье после резкого предупреждения врача.
Еще в ноябре 2023 года, Доэрти рассказывал:
Я побил его, не так ли? Я, блядь, побил это. Героин и крэк... Я сдался этому. Потом был кокаин, курение и алкоголь, а теперь сыр и соус, и сахар в чае... это все должно уйти
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В разговоре с NME примерно в то же время Доэрти объяснил, что теперь он ведет "более чистый" и "трезвый" образ жизни по сравнению с предыдущими годами. У него брали интервью для продвижения документального фильма "Чужой в собственной шкуре", в котором рассказывается о его борьбе с зависимостью.
В разговоре с журналом Guardian's Saturday Доэрти говорил, что его здоровье улучшилось.
Он также рассказал, что врачи посоветовали ему изменить образ жизни:
Они сказали мне недавно, что если вы не измените свою диету, то у вас будет диабет и проблемы с холестерином... Смерть подстерегает, понимаете, что я имею в виду?
Справочно
Пит Доэрти получил известность в начале 2000-х как фронтмен группы The Libertines, которую он создал вместе с Карлом Баратом. Считаясь одним из самых захватывающих музыкальных талантов своего поколения, Доэрти стал не менее известным своей жизнью вне сцены благодаря наркомании, тюремным срокам и отношениям с Кейт Мосс.
Напомним,
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