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Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Киев  •  УНН

 • 13467 просмотра

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45-летний фронтмен The Libertines борется с диабетом 2 типа и получил предупреждение от врачей о возможной ампутации пальцев ног. Музыкант вынужден выступать сидя и изменить образ жизни после отказа от наркотиков.

Пит Доэрти пережил несколько сложных лет как рок-звезда и был более известен из-за своих наркотических выходок. Недавно он рассказал, что врачи предупредили о риске ампутации пальцев на ногах в разгар борьбы с диабетом 2 типа.

Передает УНН со ссылкой на NME и DailyMail.

Пит Доэрти, 45-летний фронтмен и солист групп Libertines и Babyshambles рассказал, что врачи диагностировали у него диабет 2 типа. Музыкант в последнее время выступает в своем нынешнем европейском туре сидя.

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Например, на сцене в Мюнхене он объяснил зрителям:

Сегодня я ходил к врачу, и он сказал: "Ты должен максимально облегчить нагрузку на ноги, иначе ты потеряешь пальцы на ногах"

Пит, который имел широкую резонансную борьбу с наркотиками, отказался от "важных ядов", чтобы улучшить свое здоровье после резкого предупреждения врача. 

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Еще в ноябре 2023 года, Доэрти рассказывал:

Я побил его, не так ли? Я, блядь, побил это. Героин и крэк... Я сдался этому. Потом был кокаин, курение и алкоголь, а теперь сыр и соус, и сахар в чае... это все должно уйти

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В разговоре с NME примерно в то же время Доэрти объяснил, что теперь он ведет "более чистый" и "трезвый" образ жизни по сравнению с предыдущими годами. У него брали интервью для продвижения документального фильма "Чужой в собственной шкуре", в котором рассказывается о его борьбе с зависимостью.

В разговоре с журналом Guardian's Saturday Доэрти говорил, что его здоровье улучшилось.

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Он также рассказал, что врачи посоветовали ему изменить образ жизни:

Они сказали мне недавно, что если вы не измените свою диету, то у вас будет диабет и проблемы с холестерином... Смерть подстерегает, понимаете, что я имею в виду?

Справочно

Пит Доэрти получил известность в начале 2000-х как фронтмен группы The Libertines, которую он создал вместе с Карлом Баратом. Считаясь одним из самых захватывающих музыкальных талантов своего поколения, Доэрти стал не менее известным своей жизнью вне сцены благодаря наркомании, тюремным срокам и отношениям с Кейт Мосс.

Напомним,

Режиссеры Макмехон и Макгурти создали документальный фильм "Становление Led Zeppelin" с участием всех живых участников группы. Впервые за десятилетия легендарный коллектив согласился рассказать свою историю.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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