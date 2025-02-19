Піт Доерті може втратити пальці на ногах через діабет: британський співак змушений виступати сидячи

Піт Доерті пережив кілька складних років як рок-зірка та був більш відомий через свої наркотичні витівки. Нещодавно він розповів, що лікарі попередили його про ризик ампутації пальців на ногах у розпал боротьби з діабетом 2 типу.

Передає УНН із посиланням на NME і DailyMail.

Піт Доерті, 45-річний фронтмен і соліст гуртів Libertines та Babyshambles розповів, що лікарі діагностували у нього діабет 2 типу. Музикант останнім часом виступає у своєму нинішньому європейському турі сидячи.

Наприклад на сцені в Мюнхені він пояснив глядачам:

Сьогодні я ходив до лікаря, і він сказав: "Ти повинен максимально полегшити навантаження на ноги, інакше ти втратиш пальці на ногах"

Піт, який мав широку резонансну боротьбу з наркотиками, відмовився від "важливих отрут", щоб покращити своє здоров’я після різкого попередження лікаря.

Ще у листопаді 2023 року, Доерті розповідав:

Я побив його, чи не так? Я, бл.., побив це. Героїн і крек... Я здався цьому. Потім був кокаїн, куріння та алкоголь, а тепер сир і соус, і цукор у чаї... це все має піти

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У розмові з NME приблизно в той самий час Доерті пояснив, що тепер він веде "чистіший" і "тверезий" спосіб життя порівняно з попередніми роками. У нього брали інтерв’ю для просування документального фільму "Чужий у власній шкірі", в якому розповідається про його боротьбу із залежністю.

У розмові з журналом Guardian's Saturday Доерті казав, що його здоров'я покращилося.

Він також розповів, що лікарі порадили йому змінити спосіб життя:

Вони сказали мені нещодавно, що якщо ви не зміните свою дієту, то у вас буде діабет і проблеми з холестерином... Смерть підстерігає, розумієте, що я маю на увазі?

Довідково

Піт Доерті здобув популярність на початку 2000-х як фронтмен групи The Libertines, яку він створив разом із Карлом Баратом. Вважаючись одним із найзахопливіших музичних талантів свого покоління, Доерті став не менш відомим своїм життям поза сценою завдяки наркоманії, тюремним термінам і стосункам із Кейт Мосс.

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