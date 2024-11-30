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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

Киев  •  УНН

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Disney + выпустил документальный фильм о первом визите The Beatles в США в 1964 году. Лента содержит отреставрированные архивные кадры и раскрывает уникальные детали их триумфального турне.

Документальный фильм Мартина Скорсезе "Битлз" 64 года режиссера Дэвида Тедески был выпущен 29 ноября на Канале Disney+. картина рассказывает о том, как "Битлз" покорили США в 1964 году: куда бы они ни пошли, восторженная толпа приветствовала их.

Передач УНН із посиланням на EFE та Spiegel.

Beatles ' 64 от Disney+ рассказывает о том, как Beatles посетили США в 1964 году, и раскрывает уникальные детали их исторического визита.

Новый документальный фильм о знаменитой " ливерпульской четверке "идет по тому же пути, что и предыдущий трехсерийный документальный фильм Питера Джексона"The Beatles: Get Back". Затем Джексон использовал некоторые ранее невиданные кадры и, таким образом, создал беспрецедентную близость к группе, которая почитается и по сей день. 

"Битлз 64 "возвращают зрителей в год, когда Джон, Пол, Джордж и Ринго уже покорили Европу и начали" штурм " США.

Их выступление на "Шоу Эда Салливана" смотрели 73 миллиона американцев возле своих телевизоров. Согласно газетам того времени, основанным на измерениях Нильсена, трансляция имела самый высокий рейтинг в истории на телевидении Нью-Йорка.

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На шатких черно-белых кадрах видно, как четверо бледных молодых людей в приподнятом настроении продираются сквозь экстатическую толпу. Продюсер Мартин Скорсезе и режиссер Дэвид Тедески восстановили его в компании Питера Джексона.

Как утверждает Spiegel, эффект полностью отличается от психоделических, красочных интерьерных кадров. 

"Битлз 64" - отличный фильм, потому что он переносит в самое сердце этого эмоционального урагана, в котором смутное чувство освобождения смешивалось с чистым желанием чего-то неслыханно нового.

Некоторые интересные факты

Когда участники The Beatles прибыли в Вашингтон, округ Колумбия, квартет был приглашен в британское посольство, чтобы поздравить их с вечеринкой. Посол тепло принял их, однако говорят, что персонал, работавший в британском посольстве, относился к ним иначе.

Они называли их оскорбительными словами и не уважительно относились к музыкантам.

Фактически, в документальном фильме говорится, что Джордж Харрисон был потрясен случившимся и чуть не заплакал.

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"Мы более или менее привыкли к этому. "Мы люди из рабочего класса", — сказал Пол Маккартни. "Вы представляете, что они будут смотреть на вас свысока, но знаете что? Нам было наплевать. Они работали в посольстве, мы были в туре, раскачивали".

11 февраля 1964 года "Битлз" впервые выступили в Соединенных Штатах. Концерт состоялся в Вашингтонском Колизее и прошел с аншлагом.

Режиссер Дэвид Линч, тогда еще подросток, признался в документальном фильме, что, хотя он любил рок-н-ролл, он не знал, что стал свидетелем исторического события для группы и музыки. "Это было так громко, что в это нельзя было поверить. Это было феноменально-признался режиссер. 

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Пол, Джон, Джордж и Ринго были ограничены четырехугольной сценой, напоминающей боксерский ринг, полностью окруженной ожидающей толпой.

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Во время выступления планировка пространства заставляла их резко поворачиваться, причем Старр проделал особенно впечатляющее движение: ему пришлось с силой переставить свою круглую барабанную установку, чтобы стать лицом к зрителям с противоположной стороны импровизированной сцены.

Документальный фильм " Битлз '64" уже доступен в каталоге Disney + 

Напомним

Легендарная американская певица Шер заявила о завершении 60-летней музыкальной карьеры после выпуска нового альбома. 

Элтон Джон сообщил, что не видит правым глазом и имеет проблемы с левым в течение четырех месяцев. 

Актриса Николь Кидман выразила желание работать с Мартином Скорсезе, но отметила отсутствие женских ролей в его фильмах. Она также назвала других режиссеров, с которыми мечтает сотрудничать.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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