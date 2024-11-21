Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме
Киев • УНН
Дональд Трамп представил коллекцию гитар с собственным автографом стоимостью $10 000 за штуку. Это дополняет его линейку брендовых продуктов, включающую Библии, кроссовки, часы и NFT.
Новый глава Белого дома будет продавать теперь гитары стоимостью до $10 000. Пишет УНН со ссылкой на Newsweek.
Новоизбранный президент Дональд Трамп представил коллекцию гитар, которые он поддержал, включая гитары «signature edition» с автографом Трампа, которые продаются по $10 000 за штуку.
В сети Truth Social появилась фотография, на которой Трамп держит в руках, по его словам, «ограниченную серию гитары 45-го года» - электрическую модель, украшенную американским флагом и орлом на корпусе, а также лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой».
Справочно
Еще до прихода в политику Трамп использовал свой статус знаменитости как нью-йоркский бизнесмен, занимающийся недвижимостью, для продажи товаров от водки до стейков. Он продолжает продвигать такие брендовые продукты, как Библии, кроссовки, часы, фотоальбомы и NFT (не взаимозаменяемые токены) во время своей последней предвыборной кампании.
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Интересная деталь: веб-сайты для таких товаров, как часы, отмечают, что продукция подпадает под действие «платного лицензионного соглашения» - того самого механизма, который позволил Трампу годами получать прибыль от продажи всего - от воды, водки до стейков.
Дополнение
До среды GetTrumpGuitars.com не содержал таких информационных подписей, даже названия компании, которая продает предметы. Страница распространенных вопросов содержит информацию о том, сколько каждой модели доступно, и отмечает, что эти модели являются «единственными гитарами, одобренными президентом Дональдом Дж. Трампом».
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