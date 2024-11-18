Меняемся в ответ: в Вашингтоне отметили возможные стратегические решения из-за эскалации со стороны рф
Киев • УНН
Белый дом назвал последние российские обстрелы Украины «масштабной эскалацией». США готовы эволюционировать в своих решениях по поддержке Украины, заявил заместитель советника по нацбезопасности.
Усиление российских обстрелов Украины за последние дни - является «масштабной эскалацией», отметили в Белом доме. Не комментируя разрешение на использование американских ATACMS вглубь РФ, заместитель советника по нацбезопасности США подчеркнул, что США продолжают принимать «стратегические решения на основе ситуации на поле боя».
Передает УНН со ссылкой на VOA Ukrainian.
«Если обстоятельства эволюционируют и меняются, мы эволюционируем и меняемся в ответ, чтобы украинцы могли продолжить защищать свою территорию и суверенитет», - сообщил на встрече с журналистами заместитель советника по нацбезопасности США Джонатан Файнер.
Во время пресс-конференции чиновник отказался комментировать сообщения СМИ о том, что США разрешили Украине осуществлять удары вглубь территории России с использованием американских ATACMS. Но Файнер заявил, что США продолжают принимать «стратегические решения на основе ситуации на поле боя». В частности, заместитель советника по нацбезопасности США обратил внимание на значительную эскалацию со стороны России в последние дни.
«Соединенные Штаты четко сказали, что дадут на это ответ», говорится в заявлении Файнера.
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