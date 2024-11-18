В кремле прокомментировали информацию о разрешении США на удары по территории рф ракетами большой дальности

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил в понедельник, что любое решение США позволить Украине запускать американские ракеты вглубь территории россии будет означать, что Соединенные Штаты непосредственно вовлечены в конфликт. В эскалации в Украине он обвинил администрацию президента Джо Байдена. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Отвечая на вопрос о сообщениях New York Times и Reuters о том, что администрация Байдена приняла решение о дальних ударах по территории рф, песков отметил, что эти сообщения не основываются на каком-либо официальном заявлении. "Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт", - сказал песков.

По его словам, путин, выступая в сентябре в санкт-петербурге, абсолютно четко обозначил позицию россии. 12 сентября российский диктатор заявил, что одобрение Западом такого шага будет означать "прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в войне в Украине", поскольку военная инфраструктура и персонал НАТО должны будут участвовать в нацеливании и запуске ракет.

"Очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, чтобы и дальше подливать масла в огонь и продолжать провоцировать напряженность вокруг этого конфликта", - сказал песков.

Один из российских чиновников, близких к кремлю, который говорил на условиях анонимности, сказал, что шаг США, если он подтвердится, будет крайне провокационным для нынешней администрации, но не изменит исход войны.

Дополнение

Франция, которая предоставила Украине ракеты большой дальности, в понедельник дала понять, что разрешение Украине наносить удары по военным целям на территории России остается вариантом на повестке дня.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель хочет призвать страны-члены ЕС разрешить Украине использовать оружие для осуществления ударов внутри России.

Напомним

В конце октября путин заявил, что министерство обороны рф прорабатывает различные варианты ответных действий, если США и их союзники по НАТО помогут Украине нанести удар вглубь россии западными ракетами дальнего радиуса действия.