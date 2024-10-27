путін заявив про підготовку "різних варіантів реакції" на удари вглиб території рф
Київ • УНН
путін заявив про підготовку варіантів реагування на потенційні удари України вглиб рф за підтримки Заходу. Міноборони рф розглядає заходи у відповідь на далекі удари по російській території.
кремлівський диктатор володимир путін заявив у неділю, що російське міністерство оборони готує різні варіанти реакції на можливу підтримку США та союзників по НАТО, якщо вони допоможуть Україні завдати ударів у глибину рф. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Сьогодні путін заявив, що конкретні кроки росії поки що рано обговорювати, однак москва має намір відповідно відреагувати, і зараз розглядаються різні варіанти.
Він пояснив в інтерв’ю кремлівському репортеру Павлу Зарубіну, що "міністерство оборони росії розглядає можливі заходи реагування на удари по російській території на великій відстані і запропонує відповідний набір дій".
Нагадаємо
На саміті БРІКС путін відповів на запитання про північнокорейських солдатів на території рф. Він послався на договір про військову допомогу з КНДР та заявив, що подальші дії визначаються.