Диктатор путін вперше прокоментував присутність північнокорейських військових у росії
Київ • УНН
На саміті БРІКС путін відповів на запитання про північнокорейських солдатів на території рф. Він послався на договір про військову допомогу з КНДР та заявив, що подальші дії визначаються.
російський диктатор путін прокоментував інформацію про північнокорейських солдатів на російській території. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
Деталі
На пресконференції за підсумками саміту БРІКС журналіст американської телекомпанії NBC запитав у путіна, що північнокорейські військові, яких видно на супутникових знімках, роблять у росії і чи не є це серйозною ескалацією у війні.
У відповідь путін говорив, що не дії росії призвели до ескалації, і вкотре заговорив про Революцію Гідності в Україні у 2014 році - подію, унаслідок якої, на його думку, в Україні стався держпереворот. Він додав, що західні партнери озброюють українську армію і допомагають їй воювати. Також путін сказав, що росія і КНДР підписали договір про партнерство, який має на увазі взаємну військову допомогу в разі, "якщо одна зі сторін опиниться в стані війни через збройний напад однієї або декількох держав".
У контексті північнокорейських військових він сказав: "що і як ми будемо робити - це вже наша справа. Подивимося, як розвиватиметься цей процес".
Нагадаємо
На території рф перебуває близько 12 тисяч північнокорейських військових, включаючи 500 офіцерів та 3 генерали. За даними розвідки, відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР москва призначила заступника міністра оборони рф юнус-бєка євкурова.
50 метрів туалетного паперу і 300 грам мила: у ГУР розповіли, як рф готує війська КНДР для війни проти України24.10.24, 18:36 • 19497 переглядiв