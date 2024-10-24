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Диктатор путін вперше прокоментував присутність північнокорейських військових у росії

Київ • УНН

 • 20144 перегляди

На саміті БРІКС путін відповів на запитання про північнокорейських солдатів на території рф. Він послався на договір про військову допомогу з КНДР та заявив, що подальші дії визначаються.

Диктатор путін вперше прокоментував присутність північнокорейських військових у росії

російський диктатор путін прокоментував інформацію про північнокорейських солдатів на російській території. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

Деталі

На пресконференції за підсумками саміту БРІКС журналіст американської телекомпанії NBC запитав у путіна, що північнокорейські військові, яких видно на супутникових знімках, роблять у росії і чи не є це серйозною ескалацією у війні.

У відповідь путін говорив, що не дії росії призвели до ескалації, і вкотре заговорив про Революцію Гідності в Україні у 2014 році - подію, унаслідок якої, на його думку, в Україні стався держпереворот. Він додав, що західні партнери озброюють українську армію і допомагають їй воювати. Також путін сказав, що росія і КНДР підписали договір про партнерство, який має на увазі взаємну військову допомогу в разі, "якщо одна зі сторін опиниться в стані війни через збройний напад однієї або декількох держав".

У контексті північнокорейських військових він сказав: "що і як ми будемо робити - це вже наша справа. Подивимося, як розвиватиметься цей процес".

Нагадаємо

На території рф перебуває близько 12 тисяч північнокорейських військових, включаючи 500 офіцерів та 3 генерали. За даними розвідки, відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР москва призначила заступника міністра оборони рф юнус-бєка євкурова.

50 метрів туалетного паперу і 300 грам мила: у ГУР розповіли, як рф готує війська КНДР для війни проти України24.10.24, 18:36 • 19497 переглядiв

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