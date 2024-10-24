50 метрів туалетного паперу і 300 грам мила: у ГУР розповіли, як рф готує війська КНДР для війни проти України
Київ • УНН
Перші підрозділи військових з КНДР прибули в зону бойових дій на території рф. Загалом прибуло 12 тисяч військових, яким виділятимуть по 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила щомісяця.
Перші підрозділи військових з КНДР вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни. Як повідомили у ГУР, кожному північному корейцю москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила, передає УНН.
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Як повідомили у ГУР, перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни — зокрема, 23 жовтня 2024 року їхня поява зафіксована у курській області рф.
"Підготовка прибулих на росію солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора ― "барановскій" (уссурійск), "донґуз" (улан-уде), "єкатєрінославскій" (єкатєрінславка), 248-й (князє-волконскоє) та 249-й (сєрґєєвка).
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На злагодження військових з Північної Кореї, яких росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів", - йдеться у повідомленні.
За оцінками розвідки, чисельність перекинутих на росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.
Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР москва призначила заступника міністра оборони рф юнус-бєка євкурова. Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила
За даними ГУР, у кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом.
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