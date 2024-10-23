У НАТО підтвердили присутність військ КНДР у росії
Київ • УНН
Країни НАТО підтвердили докази присутності північнокорейських військ у росії.
Країни-члени НАТО підтвердили у середу докази того, що Північна Корея направила військових до росії. Про це заявила речниця Альянсу Фара Дахлалла Deutsche Welle, пише УНН.
Члени Альянсу підтвердили докази розгортання військ КНДР в росії. Якщо цим військам доведеться воювати в Україні, це означатиме значне посилення підтримки Північною Кореєю незаконної війни росії і ще одну ознаку значних втрат рф на лінії фронт
Доповнення
Раніше цього дня міністр оборони США Ллойд Остін теж заявив, що США мають докази перебування військових КНДР у рф, але не знає, що саме вони там робитимуть.
Так само перед тим про відправку кількох тисяч північнокорейський військових до РФ повідомляли в Сеулі й Києві. У Південній Кореї заявили сьогодні, що Північна Корея відправила до росії вже три тисячі своїх солдатів, а до грудня розгорне 10 тисяч.
Президент України повідомив про підготовку двох бригад по 6 тисяч військових з КНДР у росії. Зеленський закликав світ жорстко відреагувати на це втручання Північної Кореї у війну в Європі.