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"Вони будуть законною ціллю ЗСУ": Білий дім підтвердив відправку 3000 військових КНДР

Київ • УНН

 • 92624 перегляди

Білий дім підтвердив відправку 3000 північнокорейських військових до росії. США заявили, що у разі їх участі у війні проти України, вони стануть законними цілями для ЗСУ.

"Вони будуть законною ціллю ЗСУ": Білий дім підтвердив відправку 3000 військових КНДР

У США вважають, якщо військові КНДР з'являться на фронті, то вони будуть законними цілями для Збройних Сил України. Про це повідомив під час брифінгу речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише УНН.

Деталі

За інформацією США, з початку до середини жовтня КНДР направила не менше 3000 військових до східної росії. Вони прибули кораблями з порту Вонсан до владивостока, звідки були направлені до військових тренувальних центрів.

Якщо вони справді братимуть участь у війні проти України, вони – законні цілі, законні військові цілі. Й українські військові захищатимуться від північнокорейських військових в той же спосіб, у який вони захищаються від російських,

- наголосив Кірбі.

Представник Білого дому зазначив, що наразі США не мають точних даних про те, чи будуть північнокорейські військові безпосередньо залучені до бойових дій. Водночас він підкреслив, що така можливість викликає значне занепокоєння.

Нагадаємо

Південнокорейські законодавці заявили, що КНДР направила 3000 військових до росії для підтримки війни проти України. За їхніми даними, очікується, що до грудня буде розгорнуто 10 000 північнокорейських солдатів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Рада національної безпеки США
Білий дім
Збройні сили України
Джон Кірбі
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